CBS News: «Хамас» склоняется к принятию плана Трампа по Газе
Палестинская группировка «Хамас» склоняется к тому, чтобы принять план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. 1 октября представители организации представят ответ египетским и катарским посредникам. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источник.
По данным телеканала, «Хамас» уже выступил с заявлением в поддержку плана американского лидера. В своем обращении представители группировки подчеркнули важность партнерства с США для достижения мира в секторе Газа, а также подтвердили приверженность определенным инициативам, в том числе «проведению президентских и парламентских выборов в течение года после окончания войны».
29 сентября Белый дом опубликовал план по Газе. Он предусматривает демилитаризацию территории и уничтожение террористической инфраструктуры, возвращение заложников и амнистию для членов «Хамаса», а также оказание гумпомощи и восстановление инфраструктуры под контролем временного палестинского комитета.
План предусматривает создание специальной экономической зоны с привлечением инвестиций и свободой для жителей, размещение международных сил стабилизации для обеспечения безопасности, проведение межконфессионального диалога и подготовку условий для палестинской самоуправляемой государственности. В план также входят гарантии, что Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу, с поэтапным выводом войск в соответствии с условиями безопасности.