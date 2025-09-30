CBS News: «Хамас» склоняется к принятию плана Трампа по Газе

По данным телеканала, «Хамас» уже выступил с заявлением в поддержку плана американского лидера. В своем обращении представители группировки подчеркнули важность партнерства с США для достижения мира в секторе Газа, а также подтвердили приверженность определенным инициативам, в том числе «проведению президентских и парламентских выборов в течение года после окончания войны».