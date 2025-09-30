Швейцария сняла санкции с бизнесмена Езубова и экс-министра ЛНР Завизенова

15 сентября Евросоюз не стал продлевать санкции в отношении Езубова и Завизенова. О прекращении действия санкций в отношении двоих граждан России Совет ЕС сообщал 12 сентября без указания имен. Тогда же в публикации говорилось, что все остальные рестрикции официально продлены до 15 марта 2026 г. Ограничения будут распространяться на более чем 2500 лиц и организаций.