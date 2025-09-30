Газета
Швейцария сняла санкции с бизнесмена Езубова и экс-министра ЛНР Завизенова

Ведомости

Швейцария исключила из санкционного списка российского бизнесмена Павла Езубова и бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской народной республики (ЛНР) Константина Завизенова, умершего в 2024 г. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO).

В сообщении говорится, что меры вступят в силу 30 сентября в 23:00 по местному времени или 1 октября 00:00 мск.

По данным SECO, Швейцария наложила санкции на Езубова 29 июля 2022 г. за то, что его двоюродный брат, бизнесмен Олег Дерипаска, передал ему крупные активы. Завизенов же был добавлен в список рестрикций 21 декабря 2022 г. за участие в организации референдума по присоединению ЛНР к России.

15 сентября Евросоюз не стал продлевать санкции в отношении Езубова и Завизенова. О прекращении действия санкций в отношении двоих граждан России Совет ЕС сообщал 12 сентября без указания имен. Тогда же в публикации говорилось, что все остальные рестрикции официально продлены до 15 марта 2026 г. Ограничения будут распространяться на более чем 2500 лиц и организаций.

