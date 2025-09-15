ЕС не продлил санкции в отношении предпринимателя Павла Езубова
Евросоюз (ЕС) не продлил санкции в отношении российского предпринимателя Павла Езубова. Из списков также исключили бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова, умершего в 2024 г., следует из официального журнала ЕС.
О прекращении действия санкций в отношении двоих граждан России Совет ЕС сообщал 12 сентября без указания имен. Тогда же в публикации говорилось, что все остальные рестрикции официально продлены до 15 марта 2026 г. Ограничения будут распространяться на более чем 2500 лиц и организаций.
Глава евродипломатии Кая Каллас сказала о продлении санкций до официального объявления. Она также отметила, что в ЕС активно идет работа над новым, 19-м пакетом ограничений. По ее словам, она находится на финальной стадии. Против России будут введены дополнительные ограничения на продажу нефти. Кроме того, меры могут коснуться так называемого «теневого флота» и банков РФ.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что ЕС обнародует 19-й пакет рестрикций 15 сентября. Он подчеркнул, что их согласование произойдет напрямую через президента США Дональда Трампа, что окажет сильнейшее давление на Россию и ее президента Владимира Путина.