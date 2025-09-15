ЕС не продлил санкции в отношении предпринимателя Павла Езубова

Глава евродипломатии Кая Каллас сказала о продлении санкций до официального объявления. Она также отметила, что в ЕС активно идет работа над новым, 19-м пакетом ограничений. По ее словам, она находится на финальной стадии. Против России будут введены дополнительные ограничения на продажу нефти. Кроме того, меры могут коснуться так называемого «теневого флота» и банков РФ.