Трамп рассказал о действиях США в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп допустил возможность ужесточения действий Вашингтона в отношении Венесуэлы, но не уточнил, рассматриваются ли прямые удары по территории страны под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков.
«Посмотрим, что произойдет с Венесуэлой», – заявил американский лидер (цитата по ТАСС).
По словам Трампа, Венесуэла представляет собой «очень опасное» направление, в частности «в плане наркотиков и другого». Президент добавил, что теперь его администрация намерена «посмотреть на картели».
23 сентября на Генассамблее ООН Трамп заявил, что США нанесут новые удары по наркокартелям, якобы связанным с Венесуэлой. Он также подчеркнул, что сейчас Вашингтон использует «превосходную силу военных США» и уничтожает сети незаконной торговли, которые возглавляет, по его словам, президент Венесуэлы Николас Мадуро.