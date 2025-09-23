Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп пообещал ударить по связанным с Венесуэлой наркокартелям

Ведомости

Соединенные Штаты нанесут новые удары по наркокартелям, якобы связанным с Венесуэлой, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН.

«Каждый террорист, провозящий контрабандой наркотики в США, должен быть предупрежден о том, что мы сотрем их с лица земли. У нас нет другого выбора. Полагаю, что мы потеряли из-за наркотиков 300 000 человек в прошлом году, из-за фентанила и других наркотиков», – объяснил глава Белого дома.

Он также подчеркнул, что сейчас Вашингтон использует «превосходную силу военных США» и уничтожает сети незаконной торговли, которые возглавляет, по его словам, президент Венесуэлы Николас Мадуро.

15 сентября Трамп говорил, что вооруженные силы США нанесли второй кинетический удар по «жестоким наркокартелям» в зоне ответственности Южного командования. В результате этих действий погибли трое мужчин, которых американский президент назвал террористами из Венесуэлы. Он подчеркнул, что среди американских военных никто не пострадал.

Мадуро в тот же день заявил, что подобные инциденты между его страной и США стали актами «агрессии» со стороны Вашингтона, а не проявлением напряженности в двусторонних отношениях. Глава государства отметил, что контакты между правительствами двух стран прерваны по инициативе США.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её