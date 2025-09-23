Трамп пообещал ударить по связанным с Венесуэлой наркокартелям

«Каждый террорист, провозящий контрабандой наркотики в США, должен быть предупрежден о том, что мы сотрем их с лица земли. У нас нет другого выбора. Полагаю, что мы потеряли из-за наркотиков 300 000 человек в прошлом году, из-за фентанила и других наркотиков», – объяснил глава Белого дома.