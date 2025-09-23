Трамп пообещал ударить по связанным с Венесуэлой наркокартелям
Соединенные Штаты нанесут новые удары по наркокартелям, якобы связанным с Венесуэлой, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН.
«Каждый террорист, провозящий контрабандой наркотики в США, должен быть предупрежден о том, что мы сотрем их с лица земли. У нас нет другого выбора. Полагаю, что мы потеряли из-за наркотиков 300 000 человек в прошлом году, из-за фентанила и других наркотиков», – объяснил глава Белого дома.
Он также подчеркнул, что сейчас Вашингтон использует «превосходную силу военных США» и уничтожает сети незаконной торговли, которые возглавляет, по его словам, президент Венесуэлы Николас Мадуро.
15 сентября Трамп говорил, что вооруженные силы США нанесли второй кинетический удар по «жестоким наркокартелям» в зоне ответственности Южного командования. В результате этих действий погибли трое мужчин, которых американский президент назвал террористами из Венесуэлы. Он подчеркнул, что среди американских военных никто не пострадал.
Мадуро в тот же день заявил, что подобные инциденты между его страной и США стали актами «агрессии» со стороны Вашингтона, а не проявлением напряженности в двусторонних отношениях. Глава государства отметил, что контакты между правительствами двух стран прерваны по инициативе США.