Трамп пригрозил уволить американских генералов и адмиралов «прямо на месте»
Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует встретиться с генералами и адмиралами США, и не исключил немедленных увольнений. Его слова передает Clash Report.
«Я встречусь с генералами и адмиралами. Если мне кто-то не понравится, я уволю его прямо на месте», – заявил Трамп.
25 сентября The Washington Post писало, что министр обороны США Пит Хегсет созвал сотни генералов и адмиралов армии США собраться в срочном порядка на базе морской пехоты в Вирджинии 30 сентября.
В письме Хегсет не стал объяснять причин. Газета пишет, что среди военного командования посеяны смятение и тревога после увольнения администрацией президента США Дональда Трампа многочисленного старшего руководства.