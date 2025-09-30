Трамп заявил о превосходстве США над Россией и Китаем в подводных технологиях
США значительно опережают Россию и Китай в сфере подводного флота, заявил американский президент Дональд Трамп на выступлении на базе морской пехоты США в Квантико (штат Вирджиния). Трансляцию речи президента вел Fox News.
«Мы опережаем Россию и Китай в подводных лодках на 25 лет. Россия на втором месте, Китай на третьем, но они догоняют», – сказал Трамп. Он добавил, что «они могут догнать» США через пять лет.
В январе стало известно, что российская армия заняла вторую строчку в международном рейтинге Global Firepower (GFP). Вооруженные силы (ВС) РФ находятся на втором месте из 145 стран рейтинга по состоянию на 9 января 2025 г. Страна имеет показатель 0,0788 по индексу мощности GFP (PwrIndx). «Идеальной» считается оценка в 0,0000.
Первое место заняли США с индексом мощности 0,0744. Китай находится на третьем месте, его PwrIndx находится на одном уровне с РФ и составляет 0,0788. Четвертое место занимает Индия (0,1184), пятое – Южная Корея (0,1656), шестое – Великобритания (0,1785), седьмое – Франция (0,1878). Япония заняла восьмое место в рейтинге (0,1839), девятое место досталось Турции (0,1902), 10-е – Италии (0,2164).