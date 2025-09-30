Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Австрия объявила персоной нон-грата российского дипломата

Ведомости

Австрия объявила персоной нон грата российского дипломата после сообщения о шпионаже в пользу нефтегазовой компании OMV. Дипломат уже покинул страну. Об этом сообщает Kurier со ссылкой на австрийский МИД.

По данным газеты, российский дипломат якобы неоднократно встречался с недавно уволенным сотрудником OMV и находился под наблюдением Управления государственной безопасности и разведки (DSN). В ходе обыска у сотрудника компании обнаружили внутренние документы австрийского концерна.

Австрийская сторона не смогла провести расследование в отношении гражданина РФ, поскольку он обладает дипломатическим иммунитетом.

13 августа МИД Эстонии объявил первого секретаря посольства РФ Дмитрия Прилепина персоной нон грата и потребовал покинуть страну. «Российский дипломат напрямую и активно занимался подрывом конституционного строя и правовой системы Эстонии, способствовал расколу общества», – говорилось в сообщении.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте