Австрия объявила персоной нон-грата российского дипломата
Австрия объявила персоной нон грата российского дипломата после сообщения о шпионаже в пользу нефтегазовой компании OMV. Дипломат уже покинул страну. Об этом сообщает Kurier со ссылкой на австрийский МИД.
По данным газеты, российский дипломат якобы неоднократно встречался с недавно уволенным сотрудником OMV и находился под наблюдением Управления государственной безопасности и разведки (DSN). В ходе обыска у сотрудника компании обнаружили внутренние документы австрийского концерна.
Австрийская сторона не смогла провести расследование в отношении гражданина РФ, поскольку он обладает дипломатическим иммунитетом.
13 августа МИД Эстонии объявил первого секретаря посольства РФ Дмитрия Прилепина персоной нон грата и потребовал покинуть страну. «Российский дипломат напрямую и активно занимался подрывом конституционного строя и правовой системы Эстонии, способствовал расколу общества», – говорилось в сообщении.