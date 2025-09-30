Трамп: США модернизируют свой ядерный арсенал

16 августа Трамп после прошедшей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске заявил, что у США огромный ядерный потенциал, который он восстанавливал в свой первый президентский срок. Он признал, что это восстановление ему не нравилось, но было необходимо.



«У нас самая мощная ядерная сила. На самом деле, у нас самая сильная армия в мире. И у них [у России] тоже большое ядерное присутствие… Это нужно уважать, – сказал он. – Вы никогда не хотите использовать это оружие. Если его применить, это может стать концом света. Вот о какой мощи мы говорим».