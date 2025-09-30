Трамп: США модернизируют свой ядерный арсенал
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна активно занимается модернизацией ядерного арсенала. Об этом он сказал в ходе выступления на базе морской пехоты США в Квантико (штат Вирджиния). Трансляцию речи президента вел Fox News.
«Как вы, наверное, знаете, я восстановил нашу ядерную установку, но мы также модернизируем ее, и будем надеяться, что нам никогда не придется ее использовать», – отметил он.
16 августа Трамп после прошедшей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске заявил, что у США огромный ядерный потенциал, который он восстанавливал в свой первый президентский срок. Он признал, что это восстановление ему не нравилось, но было необходимо.
«У нас самая мощная ядерная сила. На самом деле, у нас самая сильная армия в мире. И у них [у России] тоже большое ядерное присутствие… Это нужно уважать, – сказал он. – Вы никогда не хотите использовать это оружие. Если его применить, это может стать концом света. Вот о какой мощи мы говорим».