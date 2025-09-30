Трамп: при Байдене США «отдали все Украине» и были «мертвой страной»

18 августа Трамп заявил, что справится и остановит конфликт России и Украины, несмотря на «завистливых критиков». Он вновь подчеркнул, что это конфликт Байдена. По словам Трампа, этого бы никогда не произошло, если бы главой государства тогда был он. Он закончил свое сообщение словами: «Я справлюсь – я всегда справляюсь».