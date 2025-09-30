Газета
Главная / Политика /

Трамп: при Байдене США «отдали все Украине» и были «мертвой страной»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп раскритиковал политику администрации экс-президента Джо Байдена, заявив, что год назад Соединенные Штаты были «мертвой страной» – в том числе, из-за бесконтрольной миграции и поставок оружия Украине. Его слова передает Fox News.

«Мы были мертвы. Эта страна катилась в ад. Мы были мертвы во всех отношениях – от иммиграции до армии. У нас не было оружия. Мы все отдали, все отдали Украине», – сказал Трамп, выступая на базе морской пехоты США в Квантико (штат Вирджиния).

18 августа Трамп заявил, что справится и остановит конфликт России и Украины, несмотря на «завистливых критиков». Он вновь подчеркнул, что это конфликт Байдена. По словам Трампа, этого бы никогда не произошло, если бы главой государства тогда был он. Он закончил свое сообщение словами: «Я справлюсь – я всегда справляюсь».

