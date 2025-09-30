Трамп анонсировал изменения в продажах оружия другим странам
Президент США Дональд Трамп сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет в ближайшее время объявит о масштабных реформах в сфере обороны. Речь идет об оптимизации системы военных закупок и ускорении процедуры продаж американского вооружения другим государствам.
«Есть много стран, которые хотят купить наше оборудование. И в большом числе случаев это занимает слишком много времени», – заявил Трамп в ходе выступления на базе морской пехоты США в Квантико (штат Вирджиния), передает Fox News.
16 сентября Reuters писал, что первые пакеты военной помощи США для Украины, одобренные администрацией Трампа, могут быть отправлены уже в ближайшее время.
По информации издания, это станет первым применением нового механизма, разработанного США совместно с союзниками по НАТО. Он позволяет поставлять Киеву вооружения из американских запасов, при этом расходы покрываются за счет стран альянса.