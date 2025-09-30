Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп анонсировал изменения в продажах оружия другим странам

Ведомости

Президент США Дональд Трамп сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет в ближайшее время объявит о масштабных реформах в сфере обороны. Речь идет об оптимизации системы военных закупок и ускорении процедуры продаж американского вооружения другим государствам.

«Есть много стран, которые хотят купить наше оборудование. И в большом числе случаев это занимает слишком много времени», – заявил Трамп в ходе выступления на базе морской пехоты США в Квантико (штат Вирджиния), передает Fox News.

16 сентября Reuters писал, что первые пакеты военной помощи США для Украины, одобренные администрацией Трампа, могут быть отправлены уже в ближайшее время.

По информации издания, это станет первым применением нового механизма, разработанного США совместно с союзниками по НАТО. Он позволяет поставлять Киеву вооружения из американских запасов, при этом расходы покрываются за счет стран альянса.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её