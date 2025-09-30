Газета
Политика

Трамп постучал по дереву, выразив надежду на окончание конфликта на Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на завершение конфликта на Украине, сопроводив свои слова жестом – он постучал по дереву, выступая на перед генералами на базе морской пехоты США в Квантико (штат Вирджиния). Трансляцию выступления ведет Fox News.

«Я думаю, в конце концов мы это сделаем, в теории. Я хочу постучать по дереву, потому что никогда не знаешь, [что выйдет]», – отметил он.

Трамп назвал украинский конфликт «самым худшим со времен Второй мировой войны» и добавил, что США официально не вовлечены в боевые действия, поскольку «продают оружие странам НАТО», а те «платят за него по полной, справедливой цене» и уже затем передают Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над «мегасделкой» по закупке оружия в США, Киев готов к договорам по отдельному оружию, включая дальнобойное. The Wall Street Journal также писала со ссылкой на источники, что Трамп открыт к снятию ограничений на применение Киевом дальнобойного оружия.

