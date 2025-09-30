Трамп считает себя 46-м президентом США
Президент США Дональд Трамп во время выступления перед генералами на базе морской пехоты США в Квантико (штат Вирджиния) заявил, что считает себя одновременно 45-м, 46-м и 47-м главой государства. Трансляцию ведет FoxNews.
«Я – 45-й, 46-й и 47-й. Да, если об этом задуматься. Я просто не хочу, чтобы 46-го ставили мне в заслугу», – пояснил он, намекая на экс-президента США Джо Байдена, занимавшего пост 46-го лидера страны.
Тогда же Трамп раскритиковал политику администрации Байдена, заявив, что год назад Соединенные Штаты были «мертвой страной» – в том числе из-за бесконтрольной миграции и поставок оружия Украине.