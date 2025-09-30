Трамп считает себя 46-м президентом США

«Я – 45-й, 46-й и 47-й. Да, если об этом задуматься. Я просто не хочу, чтобы 46-го ставили мне в заслугу», – пояснил он, намекая на экс-президента США Джо Байдена, занимавшего пост 46-го лидера страны.