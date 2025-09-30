Газета
Захарова: США подтвердили необходимость урегулирования украинского конфликта

Ведомости

Американская сторона вновь подчеркнула важность поиска мирного разрешения конфликта на Украине и необходимость понимания его первопричин. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, представители США подтвердили это намерение, в том числе на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в рамках Генассамблеи ООН.

В ответ на заявление спецпосланника президента США Кита Келлога о том, что Вашингтон не препятствует ударам Украины вглубь территории РФ, Захарова отметила, что подчиненные американского лидера Дональда Трампа и сам он должны придерживаться курса на мирное урегулирование ситуации.

30 сентября Трамп заявил, что рассчитывает на завершение конфликта на Украине, сопроводив свои слова жестом – он постучал по дереву, выступая перед генералами на базе морской пехоты.

Трамп назвал украинский конфликт «самым худшим со времен Второй мировой войны» и добавил, что США официально не вовлечены в боевые действия, поскольку «продают оружие странам НАТО», а те «платят за него по полной, справедливой цене» и уже затем передают Украине.

