Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп заявил, что закрытие правительства 1 октября не неизбежно, но вероятно

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что закрытие правительства не неизбежно, но шансы на это велики. Об этом сказал журналистам в Белом доме.

«Ничего не является неизбежным, но я бы сказал, что это возможно, потому что они [демократы] хотят предоставить медицинскую помощь нелегальным иммигрантам, что разрушит систему здравоохранения для всех остальных в нашей стране, – сказал Трамп. – И я не увидел, чтобы они хоть немного пошли на уступки, когда я сказал, что мы не можем этого допустить».

У конгрессменов США остаются считанные часы для утверждения финансирования федерального правительства на новый финансовый год, который начинается 1 октября. В противном случае наступит шатдаун – закрытие правительства.

Главные заявления Трампа о подлодках, Путине и самой сильной стране в мире

Политика / Международные отношения

В ночь на 30 сентября Трамп провел встречу с лидерами двух главных политических партий страны. В переговорах участвовали спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон, лидер сенатского большинства Джон Тун, глава демократов в палате Хоаким Джеффрис и лидер сенатского меньшинства Чак Шумер.

С 1976 г. в США произошло 20 шатдаунов различной продолжительности. Самый долгий – 35 дней – пришелся на первое президентство Трампа. Есть вероятность, что американский лидер попробует использовать шатдаун для продолжения своей программы по сокращению федерального правительства за счет в первую очередь сокращения штата.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её