Трамп заявил, что закрытие правительства 1 октября не неизбежно, но вероятно
Президент США Дональд Трамп заявил, что закрытие правительства не неизбежно, но шансы на это велики. Об этом сказал журналистам в Белом доме.
«Ничего не является неизбежным, но я бы сказал, что это возможно, потому что они [демократы] хотят предоставить медицинскую помощь нелегальным иммигрантам, что разрушит систему здравоохранения для всех остальных в нашей стране, – сказал Трамп. – И я не увидел, чтобы они хоть немного пошли на уступки, когда я сказал, что мы не можем этого допустить».
У конгрессменов США остаются считанные часы для утверждения финансирования федерального правительства на новый финансовый год, который начинается 1 октября. В противном случае наступит шатдаун – закрытие правительства.
В ночь на 30 сентября Трамп провел встречу с лидерами двух главных политических партий страны. В переговорах участвовали спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон, лидер сенатского большинства Джон Тун, глава демократов в палате Хоаким Джеффрис и лидер сенатского меньшинства Чак Шумер.
С 1976 г. в США произошло 20 шатдаунов различной продолжительности. Самый долгий – 35 дней – пришелся на первое президентство Трампа. Есть вероятность, что американский лидер попробует использовать шатдаун для продолжения своей программы по сокращению федерального правительства за счет в первую очередь сокращения штата.