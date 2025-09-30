Трамп заявил, что закрытие правительства 1 октября не неизбежно, но вероятно

«Ничего не является неизбежным, но я бы сказал, что это возможно, потому что они [демократы] хотят предоставить медицинскую помощь нелегальным иммигрантам, что разрушит систему здравоохранения для всех остальных в нашей стране, – сказал Трамп. – И я не увидел, чтобы они хоть немного пошли на уступки, когда я сказал, что мы не можем этого допустить».