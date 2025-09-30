Анкара заявила о готовности усилить роль в урегулировании конфликта на Украине

Анкара, по словам Эрдогана, вносит максимальный вклад в решение проблем благодаря своему «проактивному, инициативному и многомерному подходу» к внешней политике. Анкара делает это в Сирии уже на протяжении 14 лет, и «даже когда многие страны мира отвернулись от сирийского народа, мы никогда не бросали его», подчеркнул турецкий лидер. Затем республика делала «то же самое» во время конфликта России и Украины, добавил он.