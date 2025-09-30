Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Анкара заявила о готовности усилить роль в урегулировании конфликта на Украине

Ведомости

Совет безопасности Турции обсудил текущую ситуацию вокруг Украины и выразил обеспокоенность происходящими событиями. Как говорится в заявлении администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам заседания, Анкара готова взять на себя «больше ответственности» в процессе урегулирования конфликта, передают «РИА Новости».

В документе подчеркивается, что была проведена оценка текущих обстоятельств, однако не уточняется, какие именно события вызывают тревогу.

27 сентября Эрдоган заявил, что Турция участвует в решении региональных и глобальных проблем, а «бароны войны» подливали масло в огонь в ходе конфликта на Украине.

Анкара, по словам Эрдогана, вносит максимальный вклад в решение проблем благодаря своему «проактивному, инициативному и многомерному подходу» к внешней политике. Анкара делает это в Сирии уже на протяжении 14 лет, и «даже когда многие страны мира отвернулись от сирийского народа, мы никогда не бросали его», подчеркнул турецкий лидер. Затем республика делала «то же самое» во время конфликта России и Украины, добавил он.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь