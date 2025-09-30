Кипр приостановил прием заявок на визу в России с 30 сентября

Причиной стали два фактора: запуск в ЕС новой системы въезда/выезда с 12 октября, а также подготовка Кипра к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках этих изменений все граждане стран, не входящих в ЕС, будут обязаны сдавать биометрические данные при первом пересечении границы.