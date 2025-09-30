Кипр приостановил прием заявок на визу в России с 30 сентября
С 30 сентября консульства Кипра в России временно приостановили прием заявлений на получение виз от туристических агентств. Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на дипмиссию Кипра, такая мера связана с техническими причинами и подготовкой к изменениям в визовой системе страны.
Причиной стали два фактора: запуск в ЕС новой системы въезда/выезда с 12 октября, а также подготовка Кипра к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках этих изменений все граждане стран, не входящих в ЕС, будут обязаны сдавать биометрические данные при первом пересечении границы.
Прием заявлений на визы планируется возобновить с 6 октября. Тогда же начнется сбор биометрии (отпечатков пальцев и фото) при подаче документов, как это уже действует для шенгенских виз. Детям до 12 лет биометрию сдавать не потребуется.
За январь–август 2025 г. на Кипр прибыли 40 200 туристов из России – это на 31,8% больше, чем за аналогичный период 2024 г., уточняет АТОР.