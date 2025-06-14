Зона без границ: развитие Шенгенского соглашения в графиках

Зона без границ: развитие Шенгенского соглашения в графиках40 лет назад в Европе началось упрощение паспортно-визового контроля
14 июня 1985 г. на борту судна «Принцесса Мари-Астрид» посреди реки Мозель было подписано Шенгенское соглашение, подготовившее почву для отмены внутреннего пограничного контроля между странами-участницами и одновременного усиления защиты общих внешних границ. С документа, который тогда подписали Бельгия, Франция, Германия, Люксембург и Нидерланды, и начинается история Шенгенской зоны.
Как появилась Шенгенская зона
Решение подписать Шенгенское соглашение (названо в честь деревни Шенген в Люксембурге, близ которой состоялась церемония) отражало коллективное стремление европейских стран «преодолеть разногласия времен холодной войны и способствовать единству и миру после разрушительных последствий Второй мировой войны», отмечается на сайте Еврокомиссии. Хотя соглашение подписали в 1985 г., необходимые правовые и бюрократические механизмы для его реализации ввели лишь в 1990 г. Шенгенской конвенцией. Правовая база включала положения о сотрудничестве полиции и судебных органов, обмене информацией между странами-участницами и стандартизированной визовой политике.
Проверки на внутренних границах были отменены только в 1995 г., а в Шенгенскую зону помимо Бельгии, Франции, Германии, Люксембурга и Нидерландов вошли Испания и Португалия.
В 1997 г. Амстердамский международный договор включил шенгенские правила в законодательство Евросоюза (ЕС), сделав их центральной частью политики объединения в области пограничного контроля и передвижения. В том же году был отменен пограничный контроль с Италией и Австрией, а в 1999 г. – с Грецией. В 2000 г. к Шенгенской зоне присоединились Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия и Исландия. Всего Шенгенская зона расширялась девять раз, последний раз – 31 марта 2024 г., когда ее частью стали Болгария и Румыния. Таким образом, пространство охватывает 29 стран.
Кто входит в Шенген
На данный момент в Шенгенскую зону входят 25 из 27 стран – участниц ЕС и четыре государства, не входящих в него, но являющихся членами Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн) с общим населением свыше 450 млн человек. Совокупная протяженность внешних границ Шенгенской зоны превышает 50 000 км (80% из них проходят по морю). Крупнейшие страны по населению – Германия, Франция и Италия.
Ирландия, согласно Шенгенскому протоколу, продолжает применять свою собственную визовую и пограничную политику. Вместе с тем власти страны обратились с просьбой об участии в Шенгенской информационной системе, а также сотрудничестве судебных органов и полиции. Кипр входит в Евросоюз и планирует присоединиться к Шенгенской зоне в 2026 г.
Согласно действующим правилам, около 3,5 млн европейцев могут ежедневно пересекать внутренние границы без каких-либо дополнительных документов и времени ожидания. Въезжать и выезжать из зоны граждане ЕС могут через любую страну Шенгенского соглашения. Для 32 млн компаний, зарегистрированных на территории пространства, отсутствие внутреннего погранконтроля позволяет сократить административные расходы, облегчить цепочки поставок, а также упростить передвижение сотрудников, товаров и услуг.
Как показывает проведенное от имени Еврокомиссии исследование, лишь половина европейцев слышали о Шенгенской зоне и понимают, что это такое. Среди компаний уровень осведомленности составляет 68%. Порядка 28% компаний, расположенных на территории стран Шенгенского соглашения, заявили, что в 2023 г. для реализации своих товаров и услуг им приходилось перемещать продукцию и сотрудников через границу. Для покупки же такие действия были необходимы уже 36% компаний. При этом около 60% организаций не нуждаются в поездках между странами для осуществления своей деятельности.
При этом сами граждане Евросоюза в среднем относительно редко перемещаются между странами Шенгенской зоны. Так, почти 40% из них вообще не путешествуют внутри Шенгена в целях туризма, еще столько же – не более одного раза в год. Лишь около 13% респондентов посещают эти страны в рабочих целях.
Экономический потенциал
Крупнейшими экономиками Шенгенской зоны являются Германия (ВВП в 2024 г. составил $4,7 трлн), Франция ($3,2 трлн) и Италия ($2,4 трлн). По итогам 2024 г. наибольший экономический рост показали Хорватия (прирост ВВП на 3,8% год к году), Испания (+3,2%), Польша (+2,9%), Болгария (+2,8%) и Литва (+2,7%). С падением столкнулись Австрия (-1,2%), Латвия (-0,4%), Эстония (-0,3%), Германия (-0,2%) и Финляндия (-0,1%).
Наибольший рост потребительских цен в 2024 г. зафиксирован в Исландии (+5,9%), Румынии (+5,6%), Бельгии (+4,3%). Наименьший – в Финляндии (1%), Италии и Швейцарии (по 1,1%). В среднем годовая инфляция для стран Шенгенской зоны замедлилась с 10,4% в кризисном 2022 г. до 2,7% в прошлом году.
Среди участников Шенгенского соглашения лидируют по уровню безработицы Испания (11,3%), Греция (10,1%) и Швеция с Финляндией (по 8,4%). Наиболее благоприятная ситуация наблюдается в Швейцарии (2,4%), Польше и Чехии (по 2,8%) и Дании (2,9%).
Наиболее закредитованные страны – Греция (госдолг составляет 150,9% от ВВП), Италия (135,3%), Франция (113,1%), Бельгия (104,5%) и Испания (101,8%). Наименьший госдолг у Эстонии (23,6%), Болгарии (23,4%), Люксембурга (26%), Дании (28%) и Швеции (32,6%).
Туристическая составляющая
Лицам, не являющимися гражданами ЕС, для въезда в страны зоны нужна шенгенская виза, позволяющая совершить визит продолжительностью до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Визы бывают как однократными, так и многократными. Проверка при въезде в пространство осуществляется от имени всех государств Шенгенского соглашения. Страны-участницы при этом могут временно возобновить внутренний пограничный контроль в качестве крайней меры в случаях серьезной угрозы государственной политике или внутренней безопасности.
В 2024 г. было подано 11,7 млн заявлений на получение шенгенской визы, а количество выданных виз составило 9,7 млн. Число заявок существенно увеличилось по сравнению с 2022 г. (7,5 млн), но сильно отстает от показателей предковидного 2019 г. (17 млн). Число выданных виз также превысило результаты 2023 г. (8,5 млн), но не достигло уровня 2019 г. (15 млн).
В прошлом году наибольшее число заявок подали граждане Китая (1,78 млн), Турции (1,17 млн), Индии (1,1 млн), Марокко (606 800) и России (606 600). Более половины из 9,7 млн виз, выданных в 2024 г., допускали многократный въезд в Шенгенскую зону. Чаще всего такие визы выдает Германия (в 89,8% случаев), Швейцария (72,9%) и Хорватия (72,4%). Реже всего – Финляндия (16,6%), Швеция (21,7%) и Испания (27,8%).
Всего в 2024 г. страны Шенгенской зоны отказали почти 15% соискателям виз. Чаще других это делали Мальта (в 38,5% случаев), Эстония (27,2%) и Словения (24,5%). Реже всего – Исландия (6,6%), Румыния (9,4%) и Словакия (9,9%). Франция отказала 15,8% заявителей, Испания – 15,7%, а Германия – 13,7%. Для соискателей из России доля отказов в выдаче виз сократилась с 10,6% в 2023 г. до 7,5% в 2024 г. Аналогичным образом стали реже отказывать туристам из Турции (14,5% в 2024 г. против 16,1% в 2023 г.) и из Ирана (26% в 2024 г. против 30,3% в 2023 г). Неохотнее всего выдают визы гражданам Пакистана (процент отказов 47,5%), Сенегала (46,8%) и Нигерии (45,9%).
В докоронавирусном 2019 г. россиянам было выдано свыше 4 млн виз, причем более 80% из них были многократными. После начала спецоперации на Украине и ухудшения отношений с Западом доля многократных виз начала резко снижаться и составила лишь 41% в 2024 г. Всего в том году гражданам РФ было выдано свыше 540 000 виз, что на 20% больше, чем в 2023. Таким образом, доля предоставленных россиянам «шенгенов» в общей выдаче сократилась с 26,7% в 2019 г. до 5,5% в 2024 г.
С 12 сентября 2022 г. был отменен упрощенный режим выдачи виз россиянам, действовавший с 2007 г. В итоге визовый сбор вырос с 35 до 80 евро для взрослых и до 40 евро – для детей до 12 лет (до 6 лет по-прежнему бесплатно). С учетом специального сбора визового центра в среднем стоимость оформления шенгенской визы сегодня составляет 114 евро, отмечали аналитики. Изменился также и срок рассмотрения документов. Вместо 10 дней заявление теперь обрабатывается в течение 15 дней, а в отдельных случаях срок может быть продлен до 45 дней (ранее не более 30 дней). Также больше не предусмотрено срочное рассмотрение документов, когда визу можно было оформить за 3 дня, заплатив за это не 35, а 70 евро. Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия, Эстония и Финляндия не пропускают через внешние границы туристов с шенгенскими визами.
Спрос на шенгенские визы в 2025 г. вырос в среднем на 50-60%, сообщали в начале июня в Ассоциации туроператоров России. Такая динамика объясняется, по мнению участников рынка, укреплением рубля, эффектом отложенного спроса и появлением новых стыковочных маршрутов с относительно недорогими вариантами перелета. Наиболее популярными странами у соискателей шенгенских виз остаются Италия, Франция, Испания и Греция, главным образом из-за высоких шансов получить визу, в том числе многократную.