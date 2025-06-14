Зона без границ: развитие Шенгенского соглашения в графиках

Всего в 2024 г. страны Шенгенской зоны отказали почти 15% соискателям виз. Чаще других это делали Мальта (в 38,5% случаев), Эстония (27,2%) и Словения (24,5%). Реже всего – Исландия (6,6%), Румыния (9,4%) и Словакия (9,9%). Франция отказала 15,8% заявителей, Испания – 15,7%, а Германия – 13,7%. Для соискателей из России доля отказов в выдаче виз сократилась с 10,6% в 2023 г. до 7,5% в 2024 г. Аналогичным образом стали реже отказывать туристам из Турции (14,5% в 2024 г. против 16,1% в 2023 г.) и из Ирана (26% в 2024 г. против 30,3% в 2023 г). Неохотнее всего выдают визы гражданам Пакистана (процент отказов 47,5%), Сенегала (46,8%) и Нигерии (45,9%).