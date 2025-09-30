Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Орбан пообещал сбивать нарушающие воздушное пространство Венгрии беспилотники

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна будет сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), если они окажутся в ее воздушном пространстве. Его слова передают «РИА Новости».

«Мы не боимся. Мы их будем сбивать», – подчеркнул Орбан, отвечая на вопрос ведущего, предположившего российское происхождение дронов.

Глава венгерского правительства также выразил мнение, что Европейский союз значительно превосходит Россию. «Европа сильнее во всех измерениях, Россия слабее – и в военном отношении, и экономически, и численно. Она не может нам навредить. Мы должны вести себя как сильное сообщество», – сказал он.

При этом 9 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия не отказывается от российского газа и заключает контракт с западным поставщиком дополнительно.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте