Орбан пообещал сбивать нарушающие воздушное пространство Венгрии беспилотники
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна будет сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), если они окажутся в ее воздушном пространстве. Его слова передают «РИА Новости».
«Мы не боимся. Мы их будем сбивать», – подчеркнул Орбан, отвечая на вопрос ведущего, предположившего российское происхождение дронов.
Глава венгерского правительства также выразил мнение, что Европейский союз значительно превосходит Россию. «Европа сильнее во всех измерениях, Россия слабее – и в военном отношении, и экономически, и численно. Она не может нам навредить. Мы должны вести себя как сильное сообщество», – сказал он.
При этом 9 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия не отказывается от российского газа и заключает контракт с западным поставщиком дополнительно.