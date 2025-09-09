Сийярто: Венгрия не отказывается от российского газа
Венгрия не отказывается от российского газа и заключает контракт с западным поставщиком дополнительно, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook
«Источники энергии надо не заменять, а включать новые, вот что значит энергетическая диверсификация», – написал он.
9 сентября Сийярто сообщил, что Венгрия подпишет долгосрочный контракт на закупку газа у западных поставщиков. По его мнению, чем больше будет маршрутов поставок газа, тем в большей безопасности будет страна.
Он заявил на прошлой неделе, что покупка энергоносителей – это физический вопрос, и покупать ее можно только там, где есть трубопроводы.
В 2025 г. Венгрия получит из России рекордный объем газа – более 5 млрд куб. м по «Турецкому потоку». Ежедневно в страну поступает около 21 млн куб. м.