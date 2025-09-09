Венгрия подпишет долгосрочный контракт на покупку газа у Запада
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что 9 сентября страна подпишет долгосрочный контракт на закупку газа у западных поставщиков.
По его мнению, чем больше будет маршрутов поставок газа, тем в большей безопасности будет страна.
«Поэтому сегодня мы подписываем новый долгосрочный контракт на закупку природного газа. Это будет наш самый долгосрочный контракт на покупку газа с западного направления», – написал он в Facebook
Глава МИДа подчеркнул, что Будапешт всегда стремился диверсифицировать поставки, но не уточнил страну, с которой будет заключено соглашение.
1 сентября он заявлял, что в 2025 г. Венгрия получит из России рекордный объем газа – более 5 млрд куб. м по «Турецкому потоку». По его словам, ежедневно поступает около 21 млн куб. м.
В августе из-за атак ВСУ южная ветка нефтепровода «Дружба» трижды приостанавливала прокачку, но работу удавалось восстановить. 22 августа Сийярто говорил, что из-за атаки украинских военных прокачка нефти в Венгрию и Словакию была остановлена минимум на пять дней. Министр экономики Словакии Дениса Сакова 28 августа заявляла, что прокачка возобновлена, и выразила надежду на стабильность поставок.