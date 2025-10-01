Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Медведев отреагировал цитатой на заявление Трампа о подлодках у берегов России

Ведомости

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал цитатой из советского детектива заявление президента США Дональда Трампа о развертывании американских атомных подлодок у российских берегов.

«Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет», – написал Медведев в мессенджере Мах, намекнув на сомнительность утверждений Трампа.

Ранее американский президент заявил, что США направили к берегам России несколько атомных подводных лодок. Трамп объяснил такое решение угрозой, якобы поступившей со стороны Москвы. В частности, из-за упоминания ядерного оружия. 

