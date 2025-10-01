Газета
Мадуро объявил в Венесуэле чрезвычайное положение

Ведомости

30 сентября президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в стране чрезвычайное положение, сославшись на «растущие военные угрозы со стороны США», и привел вооружённые силы в полную боевую готовность. Об этом сообщает Аrmy Recognition.

Мадуро распорядился о развертывании войск по всей территории страны, а также о милитаризации гражданской инфраструктуры. Указ предоставляет президенту и министерству обороны особые полномочия по централизованному управлению оборонными ресурсами и критически важной логистикой.

По сообщениям, вооруженные силы Венесуэлы активировали береговую противовоздушную оборону, провели передислокацию систем С-125, «Бук-М2Э» и «Игла-С» для защиты ключевых объектов. Морские силы страны начали ротационное патрулирование вблизи стратегически важных морских маршрутов, получив право применять силу в исключительной экономической зоне.

В рамках чрезвычайного плана Венесуэлы в оборону включено до 3,7 млн бойцов боливарианского ополчения. Армия развертывает бронетехнику, противотанковые комплексы и партизанские подразделения для создания глубоко эшелонированной обороны.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность ужесточения действий Вашингтона в отношении Венесуэлы, но не уточнил, рассматриваются ли прямые удары по территории страны под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков.

