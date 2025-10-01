Газета
Главная / Политика /

Сенат США завершил работу до принятия законопроектов по финансированию партий

Ведомости

Сенат США завершил работу 30 сентября и возобновит свою деятельность 1 октября в 10:00 (17:00 мск). Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение сената.

Уточняется, что перерыв в заседании был сделан по просьбе лидера большинства в сенате Джона Туна.

Новый финансовый год в США начинается 1 октября. В связи с тем что сенату США не удалось 30 сентября принять двухпартийные законопроекты о финансировании, Белый дом распорядился о подготовке федеральных ведомств к приостановке работы.

30 сентября президент США Дональд Трамп заявлял о больших шансах на закрытие правительства, хотя отмечал, что это не неизбежно.

В ночь на 30 сентября Трамп встретился с лидерами двух главных политических партий страны. В переговорах участвовали спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон, лидер сенатского большинства Джон Тун, глава демократов в палате Хоаким Джеффрис и лидер сенатского меньшинства Чак Шумер.

