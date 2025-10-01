Жапаров предложил вернуть в Киргизии смертную казнь
Президент Киргизии Садыр Жапаров выступил за возвращение в государстве смертной казни. Эта мера может стать наказанием за особо тяжкие преступления против детей и женщин, заявил в соцсети Facebook
«Президент поручил начальнику управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин», – написал Алагозов. По его словам, такими преступлениями будут считаться в том числе изнасилования детей и изнасилования с убийством женщин.
Пресс-секретарь президента объяснил, что такая инициатива возникла после убийства 17-летней девушки в Иссык-Кульской области Киргизии. Уголовное дело находится под личным контролем главы государства, который «с глубоким сожалением воспринял сообщение об этом преступлении».
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в конце сентября выразил мнение, что возвращение смертной казни в России невозможно, и это окончательная позиция государства. Вопрос о введении этой меры наказания в стране поднимался после теракта в «Крокус сити холле» в марте 2024 г. Тогда председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что снять мораторий можно по решению Конституционного суда, для этого не нужно «никаких референдумов».