Жапаров предложил вернуть в Киргизии смертную казнь

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в конце сентября выразил мнение, что возвращение смертной казни в России невозможно, и это окончательная позиция государства. Вопрос о введении этой меры наказания в стране поднимался после теракта в «Крокус сити холле» в марте 2024 г. Тогда председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что снять мораторий можно по решению Конституционного суда, для этого не нужно «никаких референдумов».