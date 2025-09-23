Краснов: возвращение смертной казни в России невозможно

В феврале этого года глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев говорил, что консенсуса по вопросу смертной казни в российском обществе нет. Он не заметил принципиальных изменений отношения в обществе к смертной казни: 49% опрошенных поддержали возвращение смертной казни, а в 2021 г. по опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) поддерживающих было 50%.