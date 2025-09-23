Краснов: возвращение смертной казни в России невозможно

Краснов: возвращение смертной казни в России невозможноКандидат на пост главы Верховного суда назвал этот вопрос окончательно закрытым
Кандидат на должность председателя Верховного суда, генпрокурор РФ Игорь Краснов выступает категорически против смертной казни. Об этом он заявил в ходе выступления в Совете Федерации.
«Мое мнение однозначно – это невозможно, и позиция государства по данному вопросу является окончательной, она основана на фундаментальных решениях Конституционного суда Российской Федерации», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Вопрос введения смертной казни поднимался после теракта в «Крокус сити холле» в марте 2024 г., в результате которого погибли 149 человек. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял тогда, что для снятия моратория на смертную казнь не нужно «никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда».
В феврале этого года глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев говорил, что консенсуса по вопросу смертной казни в российском обществе нет. Он не заметил принципиальных изменений отношения в обществе к смертной казни: 49% опрошенных поддержали возвращение смертной казни, а в 2021 г. по опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) поддерживающих было 50%.
Возможность казни сохраняется в ст. 20 Конституции, а также Уголовном кодексе (УК) «как исключительная мера наказания», которая может применяться за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. Запрет на ее применение сохраняет наложенный мораторий.