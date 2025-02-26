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Фадеев указал на отсутствие предпосылок к возвращению смертной казни в России

Ведомости

Консенсуса по вопросу смертной казни в российском обществе нет. Об этом заявил ТАСС глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев.

«Цифры показывают, что число сторонников возвращения смертной казни и противников делится почти поровну: за – 49%, против – 41%, остальные не определились. Это значит, что в обществе ничего близкого к консенсусу нет», – отметил Фадеев.

По его мнению, если сейчас кто-то решит поднять вопрос о возвращении смертной казни, это не получится. Фадеев также не заметил принципиальных изменений отношения в обществе к смертной казни. В настоящий момент 49% опрошенных поддержали возвращение смертной казни, а в 2021 г. по опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) поддерживающих было 50%. Ошибка измерения в подобных опросах составляет 3%, пояснил глава СПЧ.

26 февраля ВЦИОМ опубликовал итоги опроса граждан по теме смертной казни. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. 49% опрошенных выступили за разрешение и применение высшей меры наказания. За последние 15 лет доля тех, кто ответил подобным образом, увеличилась на 5%. Сохранить нынешнее положение, при котором в РФ действует мораторий, призвали 26% опрошенных. Еще 15% респондентов считают нужным отменить смертную казнь в стране, а 10% затруднились ответить.

В декабре 2024 г. президент РФ Владимир Путин на ежегодном заседании СПЧ заявил, что Россия не вводит смертную казнь даже в условиях проведения спецоперации на Украине, несмотря на то что значительное число граждан и политических деятелей поднимают этот вопрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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