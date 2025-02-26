Фадеев указал на отсутствие предпосылок к возвращению смертной казни в России
Консенсуса по вопросу смертной казни в российском обществе нет. Об этом заявил ТАСС глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев.
«Цифры показывают, что число сторонников возвращения смертной казни и противников делится почти поровну: за – 49%, против – 41%, остальные не определились. Это значит, что в обществе ничего близкого к консенсусу нет», – отметил Фадеев.
По его мнению, если сейчас кто-то решит поднять вопрос о возвращении смертной казни, это не получится. Фадеев также не заметил принципиальных изменений отношения в обществе к смертной казни. В настоящий момент 49% опрошенных поддержали возвращение смертной казни, а в 2021 г. по опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) поддерживающих было 50%. Ошибка измерения в подобных опросах составляет 3%, пояснил глава СПЧ.
26 февраля ВЦИОМ опубликовал итоги опроса граждан по теме смертной казни. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. 49% опрошенных выступили за разрешение и применение высшей меры наказания. За последние 15 лет доля тех, кто ответил подобным образом, увеличилась на 5%. Сохранить нынешнее положение, при котором в РФ действует мораторий, призвали 26% опрошенных. Еще 15% респондентов считают нужным отменить смертную казнь в стране, а 10% затруднились ответить.
В декабре 2024 г. президент РФ Владимир Путин на ежегодном заседании СПЧ заявил, что Россия не вводит смертную казнь даже в условиях проведения спецоперации на Украине, несмотря на то что значительное число граждан и политических деятелей поднимают этот вопрос.