Фадеев указал на отсутствие предпосылок к возвращению смертной казни в России

По его мнению, если сейчас кто-то решит поднять вопрос о возвращении смертной казни, это не получится. Фадеев также не заметил принципиальных изменений отношения в обществе к смертной казни. В настоящий момент 49% опрошенных поддержали возвращение смертной казни, а в 2021 г. по опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) поддерживающих было 50%. Ошибка измерения в подобных опросах составляет 3%, пояснил глава СПЧ.