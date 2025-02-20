Путин поручил продолжать гуманизацию уголовного законодательства

Согласно поправкам, ограничение свободы может применяться в отношении несовершеннолетних, беременных, единственных родителей, усыновителей, опекунов малолетних детей или детей с инвалидностью, но только в случае подозрения или обвинения в тяжких или особо тяжких преступлениях. В отдельных случаях их могут заключить под стражу при подозрении в преступлении средней тяжести, если применялось насилие или при угрозе его применения. Кроме того, к исключительным обстоятельствам относятся нарушение ранее избранной меры пресечения, отсутствие места жительства в России, сокрытие от следствия или суда, неустановленная личность подозреваемого.