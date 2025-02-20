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Путин поручил продолжать гуманизацию уголовного законодательства

Об этом глава государства заявил в ходе совещания судей
София Векслер
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил продолжать работу по гуманизации уголовного законодательства и практики его применения. Об этом глава государства заявил в ходе совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов страны.

По его словам, суды рассмотрели дела в отношении почти 680 000 граждан и почти по каждому пятому прекратили уголовное преследование. Лишение свободы назначено одной трети обвиняемых, в отношении остальных 71% применены альтернативные меры.

«Большей гуманности будет способствовать и отсрочка ограничения свободы в отношении беременных, женщин, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет, а также в отношении мужчин, имеющих ребенка до 14 лет и являющихся единственным родителем. Кроме того, подлежат немедленному исполнению постановления судов об освобождении осужденного в связи с болезнью», – отметил Путин.

Он заметил, что должность судьи абсолютно обоснованно считают вершиной юридической карьеры любого специалиста, поскольку призвание судьи – опираясь на право и закон, искать и утверждать справедливость. Нагрузка на судей увеличивается, но практически всегда они обеспечивают качественное разрешение судебных дел в разумные сроки. По инициативе Верховного суда принято несколько значимых решений, направленных на дальнейшее повышение качества правосудия и оптимизацию судебной нагрузки. Президент РФ указал, что рассчитывает на продолжение работы по формированию единообразной судебной практики в России и совершенствованию правосудия.

Среди важных условий повышения качества правосудия Путин назвал своевременное выявление и устранение судебных ошибок. Он обратил внимание, что результаты деятельности апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, а также кассационных и апелляционных военных судов показывают более высокий уровень правовой защиты при рассмотрении дел. Это важно для повышения доверия к объективности судебной системы, утверждения принципов законности и справедливости в обществе.

Президент России поблагодарил российских судей за труд с полной отдачей и преданность своему делу, а также пожелал им плодотворной работы.

18 февраля Госдума приняла во втором чтении пакет поправок в Уголовно-процессуальный кодекс России, которые ограничивают случаи заключения под стражу. Речь идет о подозреваемых и обвиняемым в совершении преступлений ненасильственного характера, женщинах, имеющих малолетних детей, и лицах, страдающих тяжелыми заболеваниями. Инициатором поправок в июне 2023 г. выступил Верховный суд.

Согласно поправкам, ограничение свободы может применяться в отношении несовершеннолетних, беременных, единственных родителей, усыновителей, опекунов малолетних детей или детей с инвалидностью, но только в случае подозрения или обвинения в тяжких или особо тяжких преступлениях. В отдельных случаях их могут заключить под стражу при подозрении в преступлении средней тяжести, если применялось насилие или при угрозе его применения. Кроме того, к исключительным обстоятельствам относятся нарушение ранее избранной меры пресечения, отсутствие места жительства в России, сокрытие от следствия или суда, неустановленная личность подозреваемого.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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