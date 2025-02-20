Путин поручил продолжать гуманизацию уголовного законодательства

Путин поручил продолжать гуманизацию уголовного законодательстваОб этом глава государства заявил в ходе совещания судей
Президент РФ Владимир Путин поручил продолжать работу по гуманизации уголовного законодательства и практики его применения. Об этом глава государства заявил в ходе совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов страны.
По его словам, суды рассмотрели дела в отношении почти 680 000 граждан и почти по каждому пятому прекратили уголовное преследование. Лишение свободы назначено одной трети обвиняемых, в отношении остальных 71% применены альтернативные меры.
«Большей гуманности будет способствовать и отсрочка ограничения свободы в отношении беременных, женщин, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет, а также в отношении мужчин, имеющих ребенка до 14 лет и являющихся единственным родителем. Кроме того, подлежат немедленному исполнению постановления судов об освобождении осужденного в связи с болезнью», – отметил Путин.
Он заметил, что должность судьи абсолютно обоснованно считают вершиной юридической карьеры любого специалиста, поскольку призвание судьи – опираясь на право и закон, искать и утверждать справедливость. Нагрузка на судей увеличивается, но практически всегда они обеспечивают качественное разрешение судебных дел в разумные сроки. По инициативе Верховного суда принято несколько значимых решений, направленных на дальнейшее повышение качества правосудия и оптимизацию судебной нагрузки. Президент РФ указал, что рассчитывает на продолжение работы по формированию единообразной судебной практики в России и совершенствованию правосудия.
Среди важных условий повышения качества правосудия Путин назвал своевременное выявление и устранение судебных ошибок. Он обратил внимание, что результаты деятельности апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, а также кассационных и апелляционных военных судов показывают более высокий уровень правовой защиты при рассмотрении дел. Это важно для повышения доверия к объективности судебной системы, утверждения принципов законности и справедливости в обществе.
Президент России поблагодарил российских судей за труд с полной отдачей и преданность своему делу, а также пожелал им плодотворной работы.
18 февраля Госдума приняла во втором чтении пакет поправок в Уголовно-процессуальный кодекс России, которые ограничивают случаи заключения под стражу. Речь идет о подозреваемых и обвиняемым в совершении преступлений ненасильственного характера, женщинах, имеющих малолетних детей, и лицах, страдающих тяжелыми заболеваниями. Инициатором поправок в июне 2023 г. выступил Верховный суд.
Согласно поправкам, ограничение свободы может применяться в отношении несовершеннолетних, беременных, единственных родителей, усыновителей, опекунов малолетних детей или детей с инвалидностью, но только в случае подозрения или обвинения в тяжких или особо тяжких преступлениях. В отдельных случаях их могут заключить под стражу при подозрении в преступлении средней тяжести, если применялось насилие или при угрозе его применения. Кроме того, к исключительным обстоятельствам относятся нарушение ранее избранной меры пресечения, отсутствие места жительства в России, сокрытие от следствия или суда, неустановленная личность подозреваемого.