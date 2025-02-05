Количество изъятых ФСИН мобильников продолжает снижаться

Есть прямая зависимость между нелегальной связью и количеством таксофонов в колониях и разрешенных звонков, поясняла в январе 2024 г. «Ведомостям» член Совета по правам человека при президенте РФ, бывший член Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания Москвы Ева Меркачева. «Некоторые колонии разрешают заключенным совершать до шести звонков в год, ссылаясь на норму закона ст. 92 УИК РФ, – говорила она. – В нормальных колониях разрешают звонить сколько угодно осужденному при наличии таксофонов и денег на карточке. Там, где запрещают, спрос на нелегальные телефоны резко растет, и тогда появляется необходимость пронести этот телефон для заключенных. Там, где нет запретов на легальную связь, необходимости в нелегальной просто нет».