Количество изъятых ФСИН мобильников продолжает снижаться

Количество изъятых ФСИН мобильников продолжает снижатьсяВ ведомстве это связывают со снижением числа приговоров, предусматривающих лишение свободы
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в 2024 г. изъяла более 17 800 мобильных телефонов в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС). При этом за передачу либо попытку передачи подозреваемым, обвиняемым и осужденным мобильников задержано 1845 граждан, рассказал «Ведомостям» представитель службы.
Согласно статистике ФСИН, количество изъятых мобильных стабильно снижается: в 2023 г. было обнаружено более 19 800 устройств, в 2022 г. – 24 000, а в 2021 г. – 48 000. Количество граждан, задержанных при попытке передачи осужденным мобильных телефонов, также сокращается, уточнял представитель службы. В 2023 г. по этой причине было задержано 2370 человек.
«Снижение количества изъятых средств мобильной связи связано с увеличением количества наказаний, не связанных с лишением свободы, а также комплексом профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками ведомства с целью выявления и изъятия запрещенных предметов и веществ», – объяснил представитель ФСИН.
По данным Судебного департамента при Верховном суде, количество осужденных, которым назначены наказания, связанные с реальным лишением свободы, снижалось с 2019 по 2023 г. с 175 167 до 161 126 человек, отмечает управляющий партнер Key Consulting Group адвокат Вадим Егулемов. Основными причинами юрист называет снижение общего количества преступлений, в том числе тех, за которые предусмотрено лишение свободы, необходимость снижения нагрузки на УИС в части содержания заключенных, а также тенденцию к гуманизации правоприменительной практики в части наказаний, не связанных с лишением свободы. Например, с 2008 по 2023 г. обязательные работы стали назначаться в 1,5 раза чаще, ограничение свободы – в 3 раза, дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью – в 12 раз, объяснил Егулемов.
В декабре 2023 г. президент Владимир Путин подписал закон, усиливающий административную ответственность за пронос средств мобильной связи и иных средств коммуникации в места заключения. Он предусматривает штраф в размере от 25 000 до 50 000 руб. с конфискацией предметов. А за повторное нарушение будет грозить штраф в размере от 100 000 до 300 000 руб. или в размере зарплаты осужденного, принудительные работы на срок до двух лет либо лишение свободы на тот же срок.
«Львиная доля телефонного мошенничества совершается лицами, содержащимися в исправительных учреждениях УИС и в СИЗО, – говорилось в пояснительной записке к законопроекту. – Несмотря на установленный запрет пользования средствами мобильной связи во всех учреждениях УИС, их нелегальный оборот остается по-прежнему высоким».
Очевидно, что какие-то колл-центры в подобных местах еще существуют, потому что уровень мошенничества «запредельный», полагает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Но, отмечает он, государство в лице Минцифры принимает множество действий, которые направлены на минимизацию мошеннических схем.
Если и допустить сегодня существование мошеннических колл-центров в учреждениях, то немыслимо представить их без наличия сговора с руководством на местах, сказал директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Но, по словам эксперта, подобная практика в учреждениях ФСИН изжита: «Она предполагает аренду квартир и офисов для размещения в них сим-банков, аренду хостингов, регистрацию фирм, банковских счетов и вербовку дропов».
На снижение количества изъятых устройств повлиял симбиоз причин, комментировал принятие закона один из его авторов и действовавший на тот момент глава комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн (в декабре 2024 г. назначен врио губернатора Курской области). Это, по его словам, ограничение контактов из-за ковида, активизация борьбы с колл-центрами за решеткой, совершенствование законодательства. «Изменилась и структура самих телефонных преступлений: более 90% ушло в мессенджеры», – напомнил он.
Есть прямая зависимость между нелегальной связью и количеством таксофонов в колониях и разрешенных звонков, поясняла в январе 2024 г. «Ведомостям» член Совета по правам человека при президенте РФ, бывший член Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания Москвы Ева Меркачева. «Некоторые колонии разрешают заключенным совершать до шести звонков в год, ссылаясь на норму закона ст. 92 УИК РФ, – говорила она. – В нормальных колониях разрешают звонить сколько угодно осужденному при наличии таксофонов и денег на карточке. Там, где запрещают, спрос на нелегальные телефоны резко растет, и тогда появляется необходимость пронести этот телефон для заключенных. Там, где нет запретов на легальную связь, необходимости в нелегальной просто нет».
По закону о блокировке сотовой связи в местах заключения, принятому в марте 2021 г., операторы связи по запросу ФСИН должны отключать от обслуживания мобильные номера, которые действуют на территории исправительных учреждений. Но закон малоприменим на практике, сетовал собеседник «Ведомостей» в одном из операторов связи: «Колонии предпочитают не заниматься составлением списков номеров, а вместо этого используют глушилки, которые не только блокируют сигнал на территории исправительных учреждений, но и влияют на качество связи вокруг них».
Проблема, связанная с передачей телефонов, стоит уже очень давно, а практика показывает, что чаще всего их передают именно сотрудники учреждений за определенную плату, говорит адвокат, партнер MILL Даниил Горьков. Каких-либо эффективных инструментов борьбы с данным явлением пока не придумано, а размеры наказаний влияют на него слабо. К сожалению, нередко по данным делам привлекают к ответственности и адвокатов, посещающих своих доверителей, отмечает Горьков.