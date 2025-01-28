Правительство доработало поправки об ограничении арестов женщин

К концу 2024 г. проект поправок был согласован почти всеми ведомствами. Но СК, говорится в письме директора департамента по обеспечению деятельности административных органов правительства Александра Беседы от 26 декабря 2024 г., проект не поддержал. По мнению ведомства, изменения в достаточной степени не мотивированы данными о проблемах действующего регулирования применения меры пресечения в виде заключения под стражу, а их реализация на практике приведет к рискам нарушения заключенными принятыми в отношении их альтернативных мер пресечения, появлению у них возможности скрыться от органов предварительного расследования и суда, избежав наказания за совершенные преступления, в том числе обладающие высокой степенью общественной опасности. В письме уточняется, что эти же разногласия с СК имели место на предыдущих этапах работы над проектом и признаны урегулированными в январе 2024 г. (разногласия были и с МВД).