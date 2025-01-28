Правительство доработало поправки об ограничении арестов женщин

Правительство доработало поправки об ограничении арестов женщинУголовное законодательство пойдет в сторону гуманизации
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 27 января одобрила внесение ко второму чтению проекта поправок в законопроект об ограничении арестов для женщин, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к комиссии. В первом чтении проект был принят еще в октябре 2023 г. и вводит в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) разграничение насильственных и ненасильственных преступлений, а также допускает меру пресечения в виде заключения под стражу только за преступления средней тяжести насильственного характера, а также за тяжкие и особо тяжкие преступления.
Изменения были подготовлены Верховным судом в 2023 г. в соответствии с поручением президента Владимира Путина после встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ), напоминает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. «Из первоначальной версии законопроекта исключаются положения в части закрепления нормативного определения преступления насильственного характера и преступления ненасильственного характера, – говорит он. – При этом предлагается внести изменения в статью 99 УПК, предусматривающие, что при решении вопроса о необходимости избрания меры пресечения и определения ее вида должно учитываться, совершено ли преступление с применением насилия или угрозой его применения».
В одобренных ко второму чтению поправках (проектная документация есть у «Ведомостей») предусмотрен запрет ареста лиц, страдающих тяжелым заболеванием, подтвержденным медицинскими документами. На заседании комиссии проект одобрили, но вносили замечания, отметил второй собеседник «Ведомостей», знакомый с протоколом заседания. Эти поправки не меняют сути законопроекта, который является шагом в сторону гуманизации, но окончательная редакция будет полезна для интересов справедливого правосудия, отмечает советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян.
Правительство предложит Думе уточнить, что применение ареста (заключение в СИЗО) к несовершеннолетнему, беременной женщине, женщине, имеющей малолетнего ребенка, мужчине, являющемуся единственным родителем малолетнего ребенка, усыновителю или опекуну малолетнего ребенка, если это лицо подозревается или обвиняется в совершении преступления средней тяжести с применением насилия или угрозой его применения, а также преступлений, предусмотренных проектной частью 1 статьи 108 УПК, возможно, только если такое лицо нарушило ранее избранную для него меру пресечения или скрылось от органов предварительного расследования или от суда. Указанная поправка обусловлена тем, что в случаях, когда подозреваемые или обвиняемые продолжают преступную деятельность, препятствуя производству по уголовному делу, цели уголовного преследования могут быть достигнуты исключительно посредством применения заключения под стражу, говорит Груздев.
Долгое прохождение законопроекта может быть связано с тем, что против были органы следствия, считает член СПЧ Ева Меркачева. Инициатива существенно сократит количество людей в СИЗО и под стражу не будут отправлять тех, о ком она просила президента: беременных, больных и несовершеннолетних, отметила правозащитница.
К концу 2024 г. проект поправок был согласован почти всеми ведомствами. Но СК, говорится в письме директора департамента по обеспечению деятельности административных органов правительства Александра Беседы от 26 декабря 2024 г., проект не поддержал. По мнению ведомства, изменения в достаточной степени не мотивированы данными о проблемах действующего регулирования применения меры пресечения в виде заключения под стражу, а их реализация на практике приведет к рискам нарушения заключенными принятыми в отношении их альтернативных мер пресечения, появлению у них возможности скрыться от органов предварительного расследования и суда, избежав наказания за совершенные преступления, в том числе обладающие высокой степенью общественной опасности. В письме уточняется, что эти же разногласия с СК имели место на предыдущих этапах работы над проектом и признаны урегулированными в январе 2024 г. (разногласия были и с МВД).
Несовершеннолетних и беременных по делам о преступлениях средней тяжести практически не арестовывают и сейчас, говорит адвокат, партнер консалтинговой компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков. Введение же в норму положения о состоянии здоровья как важном факторе при избрании меры пресечения важно, но и сейчас суды обязаны рассмотреть и рассматривают вопрос о здоровье. Но даже с учетом данного проекта поправок остался ряд неразрешенных вопросов: неясно, например, кто вправе давать разрешение об отъезде из места пребывания обвиняемого, когда дело находится у прокурора, т. е. предварительное следствие окончено, а в суд дело еще не поступило, отметил защитник. При этом прокурор, согласно статье 102 УПК, не дает такого разрешения в принципе (компетенция была изъята после 2007 г.).