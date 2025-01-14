В благотворительном фонде и федерации бокса ищут «воровской общак»«Ведомости» узнали подробности нового уголовного дела в отношении белгородского бизнесмена Тебекина
Следственный департамент (СД) МВД обвинил главу благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг», заслуженного тренера России Владимира Тебекина в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК) и незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК), об этом «Ведомостям» стало известно на заседании в Мещанском суде 13 января. Судья Анна Майорова рассматривала вопрос о продлении меры пресечения Тебекину.
Следователь СД МВД настаивал, что Тебекину необходимо продлить содержание под стражей в СИЗО Москвы. Кроме традиционных оснований о тяжести предъявленного обвинения и возможности фигуранта скрыться следователь упомянул справку из ФСБ, согласно которой Тебекин имеет на территории Германии имущество и визу в ОАЭ, куда убыли его родственники. Более того, заявил представитель следствия, Тебекин продолжает поддерживать отношения с «ворами в законе». Последние находятся сейчас за рубежом, добавил он.
«С крайнего продления меры пресечения проведено большое количество следственных мероприятий, в том числе на территории Белгорода были установлены иные участники – не менее 10 человек. Данные лица задержаны и арестованы», – рассказал следователь.
Согласно фабуле уголовного дела, озвученной в суде следствием, Тебекин еще в 2002 г. получил статус в криминальной среде от курского «вора в законе» Виктора Панюшина по кличке Витя Пан. Следствие пришло к выводу, что возглавляемая Тебекиным Федерация бокса в Белгородской области и фонд «Айсберг» использовались для сбора «общака». К новому делу следователи присоединили 20 эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК). С чем связаны эти эпизоды, участники процесса не сказали.
Впрочем, пока Тебекину обвинение по 159-й статье не предъявлялось. При этом защита указала в процессе, что 10-дневный срок для предъявления обвинения уже вышел. После речи следователя заседание ненадолго прервалось – обвиняемый был удивлен новому уголовному делу и просил ознакомиться с материалами.
«Видите, теперь из меня вора в законе делают?» – обратился Тебекин в перерыве к корреспонденту «Ведомостей» из стеклянного «аквариума».
На само заседание, которое началось с часовой задержкой, пришли друзья и сочувствующие обвиняемого: 15 человек с трудом поместились в зале. Среди них было много молодых мужчин в военной форме и бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев. Он принес Тебекину теплую шапку.
Представитель прокуратуры поддержал следователя, ссылаясь на то, что Тебекина обвиняют в особо тяжких преступлениях, а расследование в целом продолжается в отношении 15 участников преступного сообщества, трое из которых находятся в розыске (один из них – лидер ОПС). Тем более, по словам прокурора, следствие продолжает устанавливать других участников инкриминируемого преступления, совершенного в длительный период с 2014 по 2017 г.
Первое уголовное дело против Тебекина
Тебекин был задержан и арестован в июне 2023 г., когда ВСУ атаковали Шебекино. Ему вместе с председателем совета директоров АО «Приосколье» Геннадием Бобрицким, гендиректором компании «Энергомаш» Геннадием Тарараксиным, а также бизнесменами Эдуардом Хохловым и Владимиром Захаровым было предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ст. 160 УК РФ). Трое последних заключили сделки со следствием и дали изобличающие показания. К настоящему моменту на скамье подсудимых в Красногорском суде, где скоро начнется процесс по существу, остались только трое: Хохлов умер, а Бобрицкий после смягчения меры пресечения на домашний арест сбежал из страны.
По версии следствия, в 2014 г. под руководством Бобрицкого и Тебекина были совершены две неправомерные сделки по отчуждению имущества компании ЗАО «Энергомаш» в пользу ООО «Индустрия». Следователи пришли к выводу, что от незаконных, по их мнению, сделок администрации Белгородской области был нанесен ущерб на 661 млн руб. (ей на тот момент принадлежало около половины акций компании «Энергомаш»).
Как писали «Ведомости», среди заслуг главы «Айсберга» многочисленные эпизоды помощи белгородцам, положительная характеристика от администрации Шебекинского городского округа, финансовая помощь ветеранам «Альфы», врачам и участникам специальной военной операции. Сам же Тебекин в суде заявлял, что единственное место, куда он может «скрыться», – отправиться защищать родину на спецоперацию на Украине. Кроме того, к материалам дела было приобщено множество поручительств за бизнесмена от высокопоставленных военных и чиновников. Тебекин с начала спецоперации активно занимался благотворительностью и помогал Белгородской области; по словам адвокатов, его компания за 2023 г. перечислила на нужды военной операции более 100 млн руб. За это он получил множество наград, среди которых благодарственное письмо от пограничного управления ФСБ и медаль от министра обороны «За укрепление содружества».
О наличии нового ряда уголовных дел защитники Тебекина узнали только в пятницу, 10 января, а их доверитель вообще не уведомлялся об этом, сказал адвокат Юрий Шевяков. «Мне совершенно не понятно, чем руководствуется надзорный орган, говоря, что процессуальный порядок возбуждения уголовного дела не нарушен», – заявил он.
Новые обвинения абсолютно незаконны и необоснованны, считает защитник. Показания о том, что Тебекин занимает лидирующее положение в преступной иерархии, а федерация бокса и «Айсберг, к которым он имел отношение, являются «общаком» для финансовой поддержки преступного мира, дали засекреченные свидетели «под копирку». Шевяков предполагает, что это были лица, которые находятся в изоляции от общества и за определенные условия готовы дать любые показания.
«К созданию федерации бокса Тебекин никогда не имел никакого отношения, это подтверждается выписками из ЕГРН. Создана она была мэром города Белгорода (в 2003 г. это был Василий Потрясаев. – «Ведомости»)», – заявил Шевяков.
Всем известно, куда расходовались деньги федерации бокса, заявил он: на подготовку спортсменов. Преступного распределения средств в фонде «Айсберг», по словам Шевякова, тем более быть не могло: фонд оплачивает похороны сотрудников спецслужб и военнослужащих, а также выплачивает пенсии детям погибших. Его коллега – адвокат Сергей Величковский указал суду на то, что обвинение в причастности Тебекина к криминальному миру само по себе абсурдно. Он обратил внимание на то, что в криминальной культуре отрицается любая государственность, а биография Тебекина свидетельствует о том, что он человек семейный, служивший и всегда поддерживал госструктуры. В обвинении в незаконной банковской деятельности, следует из позиции защиты, проходят фигурантами люди, которые уже осуждены.
В данном процессе сторона защиты вынуждена принять на себя не свойственную ей функцию доказывания отрицательного факта, заметил еще один защитник – Константин Третьяков. Расследование по новому уголовному делу, по его словам, ведется некорректно: «Нас не знакомили ни с экспертизами, ни с постановлением о возбуждении уголовного дела, т. е. этот процесс идет совершенно параллельно».
Сам Тебекин заявил в суде, что «никакого отношения к преступному миру не имел» и не имеет. «Я окончил школу с отличием, по представлению, ходатайству областного комитета комсомола был направлен в высшее военное училище, очень трудно было поступить, служил в армии, принимал присягу на Красной площади, имею награды, и дальше весь мой образ жизни – он весь как на ладони», – сообщил он. О том, кто такой Витя Пан, он тоже не знает, заверил обвиняемый. Он также категорически опроверг, что якобы продолжает поддерживать связь с ворами в законе: «Я сижу год и восемь месяцев, большую часть этого срока, год и три месяца, я просидел в самом закрытом учреждении России, где я за весь срок не видел ни одного человека из другой камеры, вообще ни разу».
Судья Анна Майорова удовлетворила требование следствия, оставив обвиняемого в СИЗО до 12 апреля.