В благотворительном фонде и федерации бокса ищут «воровской общак»

Первое уголовное дело против Тебекина

Тебекин был задержан и арестован в июне 2023 г., когда ВСУ атаковали Шебекино. Ему вместе с председателем совета директоров АО «Приосколье» Геннадием Бобрицким, гендиректором компании «Энергомаш» Геннадием Тарараксиным, а также бизнесменами Эдуардом Хохловым и Владимиром Захаровым было предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ст. 160 УК РФ). Трое последних заключили сделки со следствием и дали изобличающие показания. К настоящему моменту на скамье подсудимых в Красногорском суде, где скоро начнется процесс по существу, остались только трое: Хохлов умер, а Бобрицкий после смягчения меры пресечения на домашний арест сбежал из страны.

По версии следствия, в 2014 г. под руководством Бобрицкого и Тебекина были совершены две неправомерные сделки по отчуждению имущества компании ЗАО «Энергомаш» в пользу ООО «Индустрия». Следователи пришли к выводу, что от незаконных, по их мнению, сделок администрации Белгородской области был нанесен ущерб на 661 млн руб. (ей на тот момент принадлежало около половины акций компании «Энергомаш»).

Как писали «Ведомости», среди заслуг главы «Айсберга» многочисленные эпизоды помощи белгородцам, положительная характеристика от администрации Шебекинского городского округа, финансовая помощь ветеранам «Альфы», врачам и участникам специальной военной операции. Сам же Тебекин в суде заявлял, что единственное место, куда он может «скрыться», – отправиться защищать родину на спецоперацию на Украине. Кроме того, к материалам дела было приобщено множество поручительств за бизнесмена от высокопоставленных военных и чиновников. Тебекин с начала спецоперации активно занимался благотворительностью и помогал Белгородской области; по словам адвокатов, его компания за 2023 г. перечислила на нужды военной операции более 100 млн руб. За это он получил множество наград, среди которых благодарственное письмо от пограничного управления ФСБ и медаль от министра обороны «За укрепление содружества».