Бизнесменов Тебекина и Бобрицкого не выпустили под залог 2 млн евро и 1,5 млрд рублей

Дела против членов команды Савченко

21 июля 2023 г. Следственный комитет России задержал бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере – 17 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК). Губернатор Вячеслав Гладков уволил его 4 июля, объяснив это некачественной организацией работ по восстановлению Шебекина и Новой Таволжанки, которые подверглись обстрелам со стороны ВСУ.

По версии следствия, Полежаев в 2022 и 2023 гг. получил от директора одной из строительных компаний региона два автомобиля за «оказание содействия в приемке работ» по строительству очистных сооружений и за заключение контрактов с этой компанией в сфере ЖКХ. Бывший вице-губернатор в ходе допроса дал признательные показания и сознался в содеянном в полном объеме.Экс-мэра Белгорода Антона Иванова (2021–2022) задержали сотрудники ФСБ по аналогичной статье – подозрение во взяточничестве в особо крупном размере. А 20 марта задержали еще одного чиновника из команды Савченко. Им стал бывший мэр Старого Оскола Александр Сергиенко (2018–2021), которого обвинили в трех взятках на общую сумму 15 млн руб. По версии правоохранителей, на эти деньги чиновник помог предпринимателям получить разрешения на аренду и строительство.