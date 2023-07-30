Бизнесменов Тебекина и Бобрицкого не выпустили под залог 2 млн евро и 1,5 млрд рублей«Ведомости» узнали детали уголовного дела белгородских предпринимателей времен Савченко
Мещанский райсуд Москвы 28 июля рассмотрел ходатайства следствия о продлении сроков содержания под стражей белгородских бизнесменов Геннадия Бобрицкого и Владимира Тебекина. Следствие обвиняет их в особо крупном мошенничестве в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК). Председатель совета директоров АО «Приосколье» Бобрицкий и глава благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг», заслуженный тренер России Тебекин были задержаны 2 июня сотрудниками управления ФСБ по Белгородской области. В тот же день их доставили в Москву и арестовали.
Дело в отношении предпринимателей возбудили сотрудники следственного департамента (СД) МВД РФ 25 мая 2023 г. По версии следствия, в 2014 г. под руководством Бобрицкого и Тебекина были совершены две неправомерные сделки по отчуждению имущества компании ЗАО «Энергомаш» в пользу ООО «Индустрия». Следователи пришли к выводу, что от незаконных, по их мнению, сделок администрации Белгородской области был нанесен ущерб на 661 млн руб.: ей на тот момент принадлежало около половины акций компании «Энергомаш».
Вместе с Тебекиным и Бобрицким в рамках уголовного дела задержаны еще три местных предпринимателя: гендиректор компании «Энергомаш» Геннадий Тарараксин, Эдуард Хохлов и Владимир Захаров. Им, в отличие от предполагаемых организаторов мошенничества, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Это связано с тем, что они дали следствию признательные показания и сотрудничают с правоохранителями.
В Мещанском суде во время обсуждения меры пресечения Бобрицкому и Тебекину выяснилось, что предприниматели хотят возместить ущерб по уголовному делу и также сотрудничать со следствием. При этом вину в мошенничестве они до сих пор не признают.
Адвокаты фигурантов предлагали суду смягчить им меру пресечения на любую, не связанную с изоляцией от общества, в том числе в виде домашнего ареста и беспрецедентно крупных залогов: 1,5 млрд руб. за Бобрицкого и 2 млн евро за Тебекина. Внесение залога в размере 1,5 млрд руб. за Бобрицкого гарантирует ЗАО «Краснояружская зерновая компания», владельцем и конечным бенефициаром которой он является, отмечала его защита. Подобные суммы залогов в резонансных уголовных делах предлагались разве что при аресте братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых (по 2,5 млрд руб.) и экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова (1 млрд руб.).
Дела против членов команды Савченко
21 июля 2023 г. Следственный комитет России задержал бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере – 17 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК). Губернатор Вячеслав Гладков уволил его 4 июля, объяснив это некачественной организацией работ по восстановлению Шебекина и Новой Таволжанки, которые подверглись обстрелам со стороны ВСУ.
По версии следствия, Полежаев в 2022 и 2023 гг. получил от директора одной из строительных компаний региона два автомобиля за «оказание содействия в приемке работ» по строительству очистных сооружений и за заключение контрактов с этой компанией в сфере ЖКХ. Бывший вице-губернатор в ходе допроса дал признательные показания и сознался в содеянном в полном объеме.Экс-мэра Белгорода Антона Иванова (2021–2022) задержали сотрудники ФСБ по аналогичной статье – подозрение во взяточничестве в особо крупном размере. А 20 марта задержали еще одного чиновника из команды Савченко. Им стал бывший мэр Старого Оскола Александр Сергиенко (2018–2021), которого обвинили в трех взятках на общую сумму 15 млн руб. По версии правоохранителей, на эти деньги чиновник помог предпринимателям получить разрешения на аренду и строительство.
Но начальник следственной группы по особо важным делам СД МВД Евгений Григорьев настаивал перед судом, что бизнесмены могут скрыться, оказывать давление на свидетелей и препятствовать ходу расследования. В обоснование своих доводов Григорьев утверждал, что у Бобрицкого имеется вид на жительство на Кипре, а у Тебекина – в Германии. Более того, по словам следователя, они обладают внушительными финансовыми средствами и могут уничтожить доказательства по делу. Представитель прокуратуры Хохлова поддерживала ходатайство следствия в полном объеме. По ее мнению, продолжение расследования возможно только при условии нахождения обвиняемых в СИЗО.
Сторона защиты бизнесменов сочла доводы обвинения совершенно необоснованными. Адвокат Бобрицкого Алексей Корябин заявил, что его доверитель является настоящим патриотом и не намерен скрываться. Корябин настаивал на чрезмерной строгости меры пресечения, поскольку его подзащитный сразу заявил о желании погасить инкриминируемый ущерб, и приобщил к материалам дела петицию, которую подписали более 10 000 сотрудников предприятий, которыми владеет Бобрицкий. Второй адвокат, Сергей Годуев также сообщил, что кроме изъятых средств при обыске в доме бизнесмена в размере $400 000 на счет Бобрицкого наложен обеспечительный арест в размере 9 млрд руб., что превышает ущерб по делу более чем в 15 раз.
Несмотря на то что следствие оценило состояние здоровья Бобрицкого как удовлетворительное, бизнесмен поделился в суде, что у него есть такие заболевания, как глаукома с тенденцией потери зрения и доброкачественная аденома. Также адвокаты указали на наличие у Бобрицкого на иждивении двух несовершеннолетних детей и 84-летней матери.
Бизнесмен с начала специальной военной операции активно занимался благотворительностью и помогал Белгородской области, по словам адвокатов, его компания за 2023 г. перечислила на нужды военной операции более 100 млн руб. За это он был награжден множеством наград, среди которых благодарственное письмо от пограничного управления ФСБ и медаль от министра обороны «За укрепление содружества».
В свою очередь за Тебекина личное поручительство подписали многие представители военной элиты – замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, начальник Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Александр Лапин, командир 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии генерал-майор Владимир Селиверстов и еще несколько десятков высокопоставленных военных (их имена были перечислены в суде).
Судья Оксана Горюнова приобщила к материалам дела в качестве характеристики личности Тебекина его награды. К примеру, глава благотворительного фонда «Айсберг» был удостоен медали от министра обороны за участие в поддержке военной операции (он перечислил более 140 млн руб.). Имеется у Тебекина орден за заслуги в присоединении Крыма, орден за заслуги в антитеррористической деятельности от спецподразделения «Альфа» и благодарность от Виталия Мутко тех времен, когда он был министром спорта.
«Никаких преступлений я не совершал и узнал о происходящем в момент задержания. До этого я находился за рубежом на лечении и вернулся на родину с одной целью – помогать. Ситуация очень сложная. Я не имею права подвести таких людей, которые поручились за меня», – заявил Тебекин в суде. Его адвокат Юрий Шевяков пояснил, что подзащитный вернулся в Россию буквально за три дня до задержания, чтобы помочь эвакуировать людей из области в момент сильнейших обстрелов со стороны Украины.
Доводы следствия о намерении скрываться и помешать ходу расследования абсолютно надуманны, заявил защитник: «Зачем скрываться от преступления, срок давности которого истекает через год? Мы с вами знаем, что такое экономическое дело будет расследоваться не менее года и потом еще суд по существу».
Шевяков настаивал, что инкриминируемое Тебекину деяние сугубо экономическое и относится к сфере предпринимательской деятельности. На это прокурор Хохлова ответила, что вменяемое бизнесменам преступление никак не относится к предпринимательству. Действия, которые они совершили, по ее словам, являются общественно опасными и направленными на причинение вреда незаконным способом, считает надзорное ведомство.
Несмотря на это, Тебекин просил суд поместить его под домашний арест для проживания со своей дочерью 2008 года рождения в загородном доме 2600 кв. м в Истринском районе. Предприниматель ссылался на то, что вид на жительство в Германии у него уже истек.
Кроме того, отмечали защитники Тебекина, его фонд «Айсберг» на постоянной основе финансово поддерживает сотни семей погибших в бою героев, а при его поддержке ведется подготовка призывников. «Я настаиваю, что это человек принес и принесет больше пользы, чем, как считает следствие, нанес ущерба», – заключил свое выступление Шевяков.
Адвокат Бобрицкого Годуев также был солидарен с коллегой, что инкриминируемое преступление относится исключительно к сфере бизнеса, а в связи с принятыми этим летом поправками в УПК о невозможности заключать под стражу по предпринимательским статьям их подзащитные должны быть освобождены из-под стражи. «Согласно версии СД МВД, способ совершения [преступления] – это цепочка гражданско-правовых сделок», – пояснил адвокат Корябин.
Помимо этого защитники указывали, что Бобрицкий руководит социально ориентированным бизнесом. До задержания он пытался трудоустроить около 800 потерявших работу сотрудников завода «Шебекино», но теперь в условиях СИЗО это невозможно, потому что необходимо его личное присутствие на рабочем месте.
Судья Горюнова, выслушав доводы адвокатов и обвиняемых, все-таки согласилась со следствием и продлила белгородским бизнесменам арест до 25 октября 2023 г. На тот же период следствие МВД продлило срок предварительного расследования по делу. Из оглашенных в суде материалов следует, что по плану следователям еще предстоит провести ряд судебных экспертиз, произвести выемку документов из налоговой, а также допросить бывших сотрудников «Энергомаша».
Источник «Ведомостей», знакомый с ходом расследования, говорит, что задержания Тебекина и Бобрицкого связаны с необходимостью следствия получить показания на экс-губернатора Белгородской области Евгения Савченко (сейчас – член Совета Федерации). Савченко не ответил на звонок «Ведомостей».
Источник «Ведомостей», близкий к региону, также связывает преследование Тебекина и Бобрицкого с «зачисткой старой элиты» времен Савченко, поводом для которой могли стать «тесные и никуда не девшиеся» связи обоих обвиняемых с «людьми из-за ленточки». «Бобрицкий при Савченко был крупнейшим и ближайшим к нему бизнесменом. Тебекин же прежде всего отвечал за поведение теневого мира региона», – отмечает собеседник «Ведомостей».
В определенной среде предпринимателей бывший вице-президент Федерации бокса РФ Тебекин был более известен под прозвищем Моряк и считался неофициальным «хозяином Шебекина», ближайшего к Харьковской области крупного райцентра Белгородчины. Географические экономические связи предопределяли связи с «коллегами» из соседнего региона, утверждает собеседник «Ведомостей», но в последнее время это стало неприемлемо. Это совпало с интересами новой команды региональных управленцев, которые не рады возможному сопротивлению со стороны крупного бизнеса, считает источник «Ведомостей».
В подготовке материала принимали участие Максим Иванов и Николай Сергеев