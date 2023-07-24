Бывшего вице-губернатора Белгородской области Полежаева задержали по делу о взятке

В Белгородской области за долгие годы губернаторства Савченко сложилась «сильная и замкнутая элита», отмечает политолог Ростислав Туровский. По его словам, Гладкову надо было либо смириться с ее влиянием, либо радикально менять власть. «Учитывая поддержку Гладкова в Кремле и коррумпированность старой элиты, решено было пойти по второму пути. К тому же с учетом того, что речь идет о сложном приграничном регионе, Гладков просто обязан создавать образ сильного лидера, чем он и занимается», – указал Туровский.