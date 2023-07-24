Бывшего вице-губернатора Белгородской области Полежаева задержали по делу о взятке

Бывшего вице-губернатора Белгородской области Полежаева задержали по делу о взяткеЭто третье с начала года задержание чиновника из команды экс-губернатора Евгения Савченко
Следователи задержали бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева по подозрению в получении взятки в особо крупном размере – 17 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В 2015–2019 гг. Полежаев был главой администрации Белгорода, с 2019 г., еще во время правления Евгения Савченко, занял должность вице-губернатора. Действующий глава региона Вячеслав Гладков 4 июля уволил Полежаева, объяснив это некачественной организацией работ по восстановлению Шебекино и Новой Таволжанки, которые подверглись обстрелам со стороны Украины.
По версии следствия, Полежаев в 2022 и 2023 гг. получил от директора одной из строительных компаний региона два автомобиля за «оказание содействия в приемке работ» по строительству очистных сооружений и за заключение контрактов с этой компанией в сфере ЖКХ. В Следственном комитете России уточнили, что «преступления выявлены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России Белгородской области, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу».
Экс-мэра Белгорода Антона Иванова (2021–2022) задержали сотрудники ФСБ по аналогичной статье – подозрение во взяточничестве в особо крупном размере. Гладков, в свою очередь, пояснил, что увольнение Иванова последовало после ряда невыполненных обещаний, данных жителям города.
20 марта задержали еще одного чиновника из команды Савченко. Им стал бывший мэр Старого Оскола (2018–2021) Александр Сергиенко, которого также обвинили в получении крупной взятки. Следователи обвинили Сергиенко в трех взятках на общую сумму 15 млн руб. По версии правоохранителей, на эти деньги чиновник помог предпринимателям получить разрешения на аренду и строительство.
Савченко был губернатором Белгородской области почти 27 лет – с 1993 по 2020 г. Это рекорд среди всех глав субъектов в истории России. 22 сентября 2020 г. был утвержден представителем от законодательного органа государственной власти области в Совете Федерации.
В Белгородской области за долгие годы губернаторства Савченко сложилась «сильная и замкнутая элита», отмечает политолог Ростислав Туровский. По его словам, Гладкову надо было либо смириться с ее влиянием, либо радикально менять власть. «Учитывая поддержку Гладкова в Кремле и коррумпированность старой элиты, решено было пойти по второму пути. К тому же с учетом того, что речь идет о сложном приграничном регионе, Гладков просто обязан создавать образ сильного лидера, чем он и занимается», – указал Туровский.
«Часто губернатор-тяжеловес является фактором, сдерживающим рвение в отношении своих подчиненных. Силовики с большей вероятностью копают под слабого губернатора, чем под сильного. С уходом Савченко политическая крыша перестала действовать», – считает политолог Александр Кынев.
Туровский обратил внимание также на аресты белгородских бизнесменов, которые работали во время Савченко, – Геннадия Бобрицкого и Алексея Тебекина. Случай Полежаева лишь продолжает давно наметившийся тренд, заключил эксперт.
Кроме того, 6 июля Белгородская областная дума удовлетворила заявления о досрочном прекращении полномочий трех депутатов: Ольги Павловой, Елены Бондаренко и Валерия Сергачева, которые в прошлом занимали посты соответственно председателя, первого зампреда и зампреда заксобрания. Все они покинули руководящие посты в апреле 2022 г. на фоне громкого скандала с распространением книги Савченко «Потрясение», в которой он ссылался на признанное экстремистским «Евангелие от Елизаветы» Николая Моностона.
Задержание вице-губернаторов происходит сейчас и в других субъектах – Рязанской области и Санкт-Петербурге, напомнил вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «У чиновников сейчас нет безусловного иммунитета: действующих и бывших вице-губернаторов и мэров задерживают одинаково часто», – заключает Макаркин.