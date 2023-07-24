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Бывшего вице-губернатора Белгородской области Полежаева задержали по делу о взятке

Это третье с начала года задержание чиновника из команды экс-губернатора Евгения Савченко
Анастасия Майер Екатерина Гробман
Константин Полежаев лишился должности, а вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов / Антон Вергун / РИА Новости

Следователи задержали бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева по подозрению в получении взятки в особо крупном размере – 17 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В 2015–2019 гг. Полежаев был главой администрации Белгорода, с 2019 г., еще во время правления Евгения Савченко, занял должность вице-губернатора. Действующий глава региона Вячеслав Гладков 4 июля уволил Полежаева, объяснив это некачественной организацией работ по восстановлению Шебекино и Новой Таволжанки, которые подверглись обстрелам со стороны Украины.

По версии следствия, Полежаев в 2022 и 2023 гг. получил от директора одной из строительных компаний региона два автомобиля за «оказание содействия в приемке работ» по строительству очистных сооружений и за заключение контрактов с этой компанией в сфере ЖКХ. В Следственном комитете России уточнили, что «преступления выявлены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России Белгородской области, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу».

Экс-мэра Белгорода Антона Иванова (2021–2022) задержали сотрудники ФСБ по аналогичной статье – подозрение во взяточничестве в особо крупном размере. Гладков, в свою очередь, пояснил, что увольнение Иванова последовало после ряда невыполненных обещаний, данных жителям города.

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20 марта задержали еще одного чиновника из команды Савченко. Им стал бывший мэр Старого Оскола (2018–2021) Александр Сергиенко, которого также обвинили в получении крупной взятки. Следователи обвинили Сергиенко в трех взятках на общую сумму 15 млн руб. По версии правоохранителей, на эти деньги чиновник помог предпринимателям получить разрешения на аренду и строительство.

Савченко был губернатором Белгородской области почти 27 лет – с 1993 по 2020 г. Это рекорд среди всех глав субъектов в истории России. 22 сентября 2020 г. был утвержден представителем от законодательного органа государственной власти области в Совете Федерации.

В Белгородской области за долгие годы губернаторства Савченко сложилась «сильная и замкнутая элита», отмечает политолог Ростислав Туровский. По его словам, Гладкову надо было либо смириться с ее влиянием, либо радикально менять власть. «Учитывая поддержку Гладкова в Кремле и коррумпированность старой элиты, решено было пойти по второму пути. К тому же с учетом того, что речь идет о сложном приграничном регионе, Гладков просто обязан создавать образ сильного лидера, чем он и занимается», – указал Туровский.

«Часто губернатор-тяжеловес является фактором, сдерживающим рвение в отношении своих подчиненных. Силовики с большей вероятностью копают под слабого губернатора, чем под сильного. С уходом Савченко политическая крыша перестала действовать», – считает политолог Александр Кынев.

Туровский обратил внимание также на аресты белгородских бизнесменов, которые работали во время Савченко, – Геннадия Бобрицкого и Алексея Тебекина. Случай Полежаева лишь продолжает давно наметившийся тренд, заключил эксперт.

Кроме того, 6 июля Белгородская областная дума удовлетворила заявления о досрочном прекращении полномочий трех депутатов: Ольги Павловой, Елены Бондаренко и Валерия Сергачева, которые в прошлом занимали посты соответственно председателя, первого зампреда и зампреда заксобрания. Все они покинули руководящие посты в апреле 2022 г. на фоне громкого скандала с распространением книги Савченко «Потрясение», в которой он ссылался на признанное экстремистским «Евангелие от Елизаветы» Николая Моностона.

Задержание вице-губернаторов происходит сейчас и в других субъектах – Рязанской области и Санкт-Петербурге, напомнил вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «У чиновников сейчас нет безусловного иммунитета: действующих и бывших вице-губернаторов и мэров задерживают одинаково часто», – заключает Макаркин.

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