Бывший мэр Белгорода задержан по подозрению в получении взяток

Бывший мэр Белгорода задержан по подозрению в получении взятокАнтон Иванов ушел в отставку в октябре 2022 года
Бывший мэр Белгорода Антон Иванов, покинувший пост в октябре 2022 г., был задержан по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В ближайшее время будет приниматься решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Сетевое издание Fonar.tv сообщило, что Иванова задержали сотрудники УФСБ России по Белгородской области. Местные СМИ отмечают, что его задержание может быть связано с его предыдущим местом работы – до того, как занять пост мэра Белгорода, Иванов был генеральным директором Белгородской ипотечной корпорации (БИК).
31 октября 2022 г. губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что Иванов уходит в отставку в связи с переходом на другую работу. Позднее губернатор сообщил, что экс-мэр не смог работать в необходимом темпе, в январе 2023 г. Гладков во время ежедневного общения с подписчиками сообщил, что увольнение Иванова последовало после ряда невыполненных обещаний, данных жителям города.
21 февраля на оперативном совещании Гладков сообщил, что по итогам проверки деятельности БИК в предыдущие годы было установлено, что ее сотрудники нарушали закон. «Была проведена комплексная достаточно объёмная проверка деятельности. Она, к сожалению, показала, что есть большой объём нарушений за предыдущие периоды. Надеюсь, что силовые структуры будут принимать решения сами, мы на это с вами повлиять не можем, это не наша компетенция», – сказал тогда губернатор (цитата по Fonar.tv). Кто именно из сотрудников допустил нарушения, Гладков не уточнял.
Иванов был встроен в команду бывшего губернатора Евгения Савченко, но в то же время поддержан Гладковым, это был компромиссный вариант, говорит доцент Финансового университета при правительстве Александр Немцев. По словам эксперта, Гладков проводит чистки, и чем больше будет отставных чиновников, которые привлечены к ответственности, тем лучше, поскольку это будет подано как «чистка элиты». «Спокойная Белгородская область с консолидированными элитами закончилась», – подчеркивает Немцев.
В Белгородской области нет людей, которые бы начинали карьеру не при Савченко, и Иванов – молодой чиновник той эпохи, отмечает политолог Владимир Слатинов. «Иванова после ухода Юрия Галдуна (бывший мэр Белгорода. – Прим. ред.) выдвинул сам Гладков – назначение нужно было, чтобы показать, что губернатор опирается не только на «варягов», но и на молодые перспективные местные кадры, стремясь к балансу, – отмечает политолог. – Иванов – это уже кадровая ошибка Гладкова, которую он исправил».