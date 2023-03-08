Бывший мэр Белгорода задержан по подозрению в получении взяток

21 февраля на оперативном совещании Гладков сообщил, что по итогам проверки деятельности БИК в предыдущие годы было установлено, что ее сотрудники нарушали закон. «Была проведена комплексная достаточно объёмная проверка деятельности. Она, к сожалению, показала, что есть большой объём нарушений за предыдущие периоды. Надеюсь, что силовые структуры будут принимать решения сами, мы на это с вами повлиять не можем, это не наша компетенция», – сказал тогда губернатор (цитата по Fonar.tv). Кто именно из сотрудников допустил нарушения, Гладков не уточнял.