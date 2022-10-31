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Мэр Белгорода подал в отставку

Ведомости

Глава администрации города Белгорода Антон Иванов подал заявление об уходе с занимаемой должности, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Глава администрации города Белгорода Антон Иванов подал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности начал первый заместитель главы администрации Валентин Валентинович Демидов», — написал Гладков. О его новой работе не сообщается.

Иванов занимал пост мэра города с 21 декабря 2021 г. С 2018 г. работал гендиректором АО «Белгородская ипотечная корпорация» и Фонда поддержки ИЖС Белгородской области.

В конце февраля Демидов был назначен на должность советника губернатора. Он курирует вопросы, связанные с социальной сферой по отдельным проектам.

Как пишет местное издание Бел.ру, на последнем оперативном совещании правительства региона Гладков раскритиковал экс-мэра за работу с общественными организациями. Иванов не согласился с критикой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных