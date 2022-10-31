Мэр Белгорода подал в отставку
Глава администрации города Белгорода Антон Иванов подал заявление об уходе с занимаемой должности, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«Глава администрации города Белгорода Антон Иванов подал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности начал первый заместитель главы администрации Валентин Валентинович Демидов», — написал Гладков. О его новой работе не сообщается.
Иванов занимал пост мэра города с 21 декабря 2021 г. С 2018 г. работал гендиректором АО «Белгородская ипотечная корпорация» и Фонда поддержки ИЖС Белгородской области.
В конце февраля Демидов был назначен на должность советника губернатора. Он курирует вопросы, связанные с социальной сферой по отдельным проектам.
Как пишет местное издание Бел.ру, на последнем оперативном совещании правительства региона Гладков раскритиковал экс-мэра за работу с общественными организациями. Иванов не согласился с критикой.
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