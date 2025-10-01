В Госдуму внесли проект о введении продовольственного сертификата для малоимущих
В Государственную думу внесли законопроект, который предполагает введение продовольственного сертификата для малоимущих граждан на федеральном уровне. Это следует из соответствующего документа.
Предполагается, что государство будет предоставлять электронный сертификат совершеннолетним гражданам, доход которых не превышает прожиточного минимума, установленного в субъекте их проживания. За счет выделенных средств указанные лица смогут приобретать продовольственные товары по своему усмотрению.
Один из авторов проекта, глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов написал в своем Telegram-канале, что номинальная стоимость продовольственного сертификата составит 30% от прожиточного минимума.
В пояснительной записке отмечается, что средства на реализацию инициативы будут выделяться из федерального бюджета в виде субвенций. Если проект будет принят, он вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
В России уже действует подобная мера – продуктовые карты, говорится в пояснительной записке к проекту. Такая мера социальной поддержки представляет собой электронный сертификат, который выпускают к карте «Мир» или социальной карте жителя региона. В зависимости от региона размер поддержки различается. Тем не менее, не все регионы могут позволить себе подобную меру поддержки, указывают авторы инициативы.
12 июня «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата писали, что численность населения, получающего доход ниже границы бедности в целом по России, в I квартале 2025 г. снизилась год к году на 2,1 млн человек и составила 11,9 млн человек. Они составляют 8,1% от общей численности населения. При этом относительно предыдущего IV квартала показатель в начале 2025 г. вырос на 4,2 млн человек.