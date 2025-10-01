В Госдуму внесли проект о введении продовольственного сертификата для малоимущих

12 июня «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата писали, что численность населения, получающего доход ниже границы бедности в целом по России, в I квартале 2025 г. снизилась год к году на 2,1 млн человек и составила 11,9 млн человек. Они составляют 8,1% от общей численности населения. При этом относительно предыдущего IV квартала показатель в начале 2025 г. вырос на 4,2 млн человек.