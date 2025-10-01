Газета
Политика

Умер пострадавший при атаке дрона председатель совета депутатов Новой Каховки

Ведомости

Председатель совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев, который пострадал в результате атаки украинского дрона, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По словам руководителя региона, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось. Сальдо отметил, что Леонтьев был известен как активный сторонник партии «Единая Россия» в регионе. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Утром 1 октября Сальдо сообщил, что Леонтьев был ранен в результате атаки украинского БПЛА. Губернатор отметил, что атака была совершена с использованием тяжелого украинского беспилотника, известного среди российских военных как «Баба-яга». Такие дроны способны переносить значительную боевую нагрузку, добавил Сальдо.

По данным Минобороны, в ночь на 1 октября российские средства противовоздушной обороны уничтожили 20 украинских беспилотников над регионами России.

