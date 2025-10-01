В Эстонии сообщили об эвакуации автомобилей на границе с Россией
Эстония заявила об эвакуации автомобилей, оставленных на пограничном пункте пропуск «Койдула» у границы с Россией. Об этом пишет Postimees.
Согласно материалу, эвакуация машин должна была начаться в 10:00 мск 1 октября усилиями эстонского департамента транспорта и компании Svenai OÜ. Целью мероприятия обозначила освобождение парковки дептранспорта от автомобилей, «припаркованных с нарушением требований, обеспечив целевое или временное использование парковки на срок до 72 часов».
Сначала машины переместят на охраняемую платную площадку на расстоянии 44 км от зоны ожидания погранпункта пропуска «Койдула». Если владелец автомобиля захочет забрать его, он должен будет оплатить расходы на перемещение и хранение. При неявке собственника машины дептранспорта продаст ее на публичных торгах.
Издание также отмечает, что проблемы с автомобилями, долгое время припаркованными на государственной парковке у пограничного пункта, длились годами. Раньше у департамента транспорта не было законных оснований для перемещения транспортных средств. Право на эвакуацию машин появилось у ведомства после вступления 1 января 2025 г. поправки к закону о дорожном движении.
В августе министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявлял, что Эстония принципиально настроена ничего не менять в режиме пересечения границы с Россией.