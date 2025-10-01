В Эстонии сообщили об эвакуации автомобилей на границе с Россией

Издание также отмечает, что проблемы с автомобилями, долгое время припаркованными на государственной парковке у пограничного пункта, длились годами. Раньше у департамента транспорта не было законных оснований для перемещения транспортных средств. Право на эвакуацию машин появилось у ведомства после вступления 1 января 2025 г. поправки к закону о дорожном движении.