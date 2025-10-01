Песков заявил о провокациях в акватории Балтики
Европейские страны предпринимают очень много провокационных действий в ряде акваторий, включая Балтику. Это заставляет Вооруженные силы (ВС) РФ принимать «меры, призывающие к порядку», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
По словам представителя Кремля, с точки зрения Москвы такие провокации «абсолютно не способствуют обеспечению свободы торгового судоходства».
Пескова спросили о расследовании Франции в отношении задержанного танкера, который она считает принадлежащим так называемому российскому «теневому флоту».
«Я ничего не могу сказать, мы не располагаем никакой информацией, поэтому мы не знаем, о каком судне идет речь и что там за история», – ответил пресс-секретарь российского лидера.
30 сентября ВМС Франции заявили, что власти страны расследуют возможное нарушение, совершенное нефтяным танкером Boracay. Судно подозревают в принадлежности к так называемому «теневому флоту», занимающемуся торговлей российской нефтью, пишет U.S. News. По данным издания, ранее в 2025 г. судно было задержано эстонскими властями за отсутствие флага.
В этот же день президент Польши Кароль Навроцкий в интервью радио ZET заявил, что Варшава не будет закрывать Балтийское море только на основе слов президента Украины Владимира Зеленского о «теневом флоте» России. Польский лидер «ждет военного анализа».