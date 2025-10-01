Навроцкий не стал выполнять просьбу Зеленского о закрытии Балтики

28 сентября НАТО объявило, что усиляет свою миссию в Балтийском море, направив туда фрегат ПВО и другие средства. Это связано с неопознанными беспилотниками, замеченными вблизи военных объектов Дании. Днем ранее, 27 сентября, датские власти заявили об обнаружении беспилотников у авиабазы Каруп. В связи с инцидентом воздушное пространство на некоторое время было закрыто для движения гражданских самолетов. Утром 26 сентября Дания также закрывала воздушное пространство над аэропортом Ольборга в связи с замеченным беспилотником.