Навроцкий не стал выполнять просьбу Зеленского о закрытии Балтики
Варшава не будет закрывать Балтийское море только на основе слов президента Украины Владимира Зеленского о «теневом флоте» России. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью радио ZET.
По словам польского лидера, он «ждет военного анализа».
«Такие решения не принимаются после слов президента Зеленского, потому что это принесет конкретные социальные и экономические последствия. Безопасность, однако, имеет первостепенное значение», – сказал Навроцкий (цитата по Fakt).
Президент Польши добавил, что вместе с лидерами стран Балтии и с Бюро национальной безопасности следит за ситуацией на Балтике.
Ранее Зеленский заявил о российских танкерах, переоборудованных в беспилотные центры, «парализующие аэропорты Европы», напомнило издание.
28 сентября НАТО объявило, что усиляет свою миссию в Балтийском море, направив туда фрегат ПВО и другие средства. Это связано с неопознанными беспилотниками, замеченными вблизи военных объектов Дании. Днем ранее, 27 сентября, датские власти заявили об обнаружении беспилотников у авиабазы Каруп. В связи с инцидентом воздушное пространство на некоторое время было закрыто для движения гражданских самолетов. Утром 26 сентября Дания также закрывала воздушное пространство над аэропортом Ольборга в связи с замеченным беспилотником.