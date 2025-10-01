Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Навроцкий не стал выполнять просьбу Зеленского о закрытии Балтики

Ведомости

Варшава не будет закрывать Балтийское море только на основе слов президента Украины Владимира Зеленского о «теневом флоте» России. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью радио ZET.

По словам польского лидера, он «ждет военного анализа».

«Такие решения не принимаются после слов президента Зеленского, потому что это принесет конкретные социальные и экономические последствия. Безопасность, однако, имеет первостепенное значение», – сказал Навроцкий (цитата по Fakt).

Президент Польши добавил, что вместе с лидерами стран Балтии и с Бюро национальной безопасности следит за ситуацией на Балтике.

Ранее Зеленский заявил о российских танкерах, переоборудованных в беспилотные центры, «парализующие аэропорты Европы», напомнило издание.

28 сентября НАТО объявило, что усиляет свою миссию в Балтийском море, направив туда фрегат ПВО и другие средства. Это связано с неопознанными беспилотниками, замеченными вблизи военных объектов Дании. Днем ранее, 27 сентября, датские власти заявили об обнаружении беспилотников у авиабазы Каруп. В связи с инцидентом воздушное пространство на некоторое время было закрыто для движения гражданских самолетов. Утром 26 сентября Дания также закрывала воздушное пространство над аэропортом Ольборга в связи с замеченным беспилотником.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте