Путин обсудил вопросы информационной безопасности с членами Совбеза

На совещании с постоянными членами Совбеза 22 сентября Путин заявил, что отказ от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности был вынужденным шагом, но полный отказ от наследия ДСНВ ошибочен. По словам российского лидера, Россия готова после 5 февраля 2026 г. еще год придерживаться центральных количественных ограничений по договору о стратегических наступательных вооружениях.