Путин обсудил вопросы информационной безопасности с членами Совбеза

Ведомости

Президент России Владимир Путин обсудил на заседании с постоянными членами Совбеза вопросы, связанные с повышением информационной безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Участие в совещании приняли премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов и др. С докладом выступил зампредседателя правительства Виталий Савельев.

На совещании с постоянными членами Совбеза 22 сентября Путин заявил, что отказ от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности был вынужденным шагом, но полный отказ от наследия ДСНВ ошибочен. По словам российского лидера, Россия готова после 5 февраля 2026 г. еще год придерживаться центральных количественных ограничений по договору о стратегических наступательных вооружениях.

