Рябков: третий раунд переговоров России и США состоится до конца осени

Ведомости

Проведение третьего раунда российско-американских переговоров по раздражителям ожидается до конца осени. Об этом замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил ТАСС.

«До конца осени он точно состоится. Дат сейчас нет, и все это в процессе обсуждения находится», – сказал замглавы МИДа.

30 сентября спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что с помощью президента Белоруссии Александра Лукашенко Вашингтон передает российскому лидеру Владимиру Путину свою позицию по конфликту. По данным The Guardian, Келлог придает большое значение тому, что Лукашенко понимает Путина.

