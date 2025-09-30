Келлог: США ведут переговоры с Путиным через Лукашенко
С помощью президента Белоруссии Александра Лукашенко Соединенные Штаты передают свою позицию по конфликту на Украине российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, передает The Guardian.
По данным издания, Келлог придает большое значение тому, что Лукашенко понимает Путина. Газета напомнила о дипломатическом шаге президента Белоруссии, когда он помиловал осужденных иностранцев по просьбе Белого дома. Эксперты The Guardian заявляют, что такое сближение с США «является логичным шагом» для Лукашенко.
29 сентября Келлог заявлял, что Вашингтон и сам президент США Дональд Трамп не запрещают Киеву осуществлять удары вглубь России. По его мнению, «неприкосновенных» мест в такой ситуации не существует. Он также напомнил о просьбе президента Украины Владимира Зеленского на встрече с Трампом передать Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk.
30 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров выразил мнение, что вопрос о поставках ракет Tomahawk на Украину еще не решен. Он подчеркнул, что для него будет удивительной позиция США, если «они считают, что Украина – это ответственная держава», способная разумно использовать такое оружие.