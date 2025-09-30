Келлог: США ведут переговоры с Путиным через Лукашенко

29 сентября Келлог заявлял, что Вашингтон и сам президент США Дональд Трамп не запрещают Киеву осуществлять удары вглубь России. По его мнению, «неприкосновенных» мест в такой ситуации не существует. Он также напомнил о просьбе президента Украины Владимира Зеленского на встрече с Трампом передать Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk.