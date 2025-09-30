Лавров посчитал вопрос о поставках Tomahawk Киеву еще нерешенным
Вопрос о поставках ракет Tomahawk на Украину, скорее всего, еще не решен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Я думаю, что это результат прежде всего давления Европы на Вашингтон, и Вашингтон хочет показать, что он учитывает мнение своих союзников. Я не думаю, что мы уже имеем дело с принятым решением», - сказал министр.
Лавров также подчеркнул, что для него будет удивительной позиция США, если «они считают, что Украина – это ответственная держава», способная разумно использовать такое оружие.
29 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что возможность подобной сделки несет потенциальные угрозы. При этом до сих пор остаются вопросы к характеристикам ракет и тому, кто будет непосредственно задействован в их использовании. Песков подчеркнул, что даже если поставки Tomahawk Киеву состоятся, они не повлияют на ход боевых действий.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над «мегасделкой» по закупке оружия в США, Киев готов к договорам по отдельному оружию, включая дальнобойное. The Wall Street Journal также писала со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп открыт к снятию ограничений на применение Киевом дальнобойного оружия.