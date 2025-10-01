Маск призвал запретить Netflix ради психического здоровья детей
Платформу Netflix нужно бойкотировать, потому что ее леволиберальная повестка в отношении трансгендерных лиц (движение ЛГБТ
«Отмените Netflix ради здоровья ваших детей», – написал он. Так бизнесмен прокомментировал публикацию другого пользователя. На картинке был изображен троянский конь с надписью «трансгендерная леволиберальная повестка», который въезжал в замок под названием «ваши дети».
В июле в США Олимпийский и Паралимпийский комитет запретил трансгендерам участвовать в соревнованиях по женским видам спорта. Тогда организация объясняла, что «обязана соответствовать федеральным ожиданиям» и в том числе следить за безопасностью спортсменов, справедливостью соревнований.
В феврале президент США Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает участие трансгендеров в женских видах спорта на соревнованиях в школах, университетах или среди любителей. При этом глава государства говорил, что не допустит участия таких спортсменов на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.