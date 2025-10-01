Маск призвал запретить Netflix ради психического здоровья детей

В феврале президент США Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает участие трансгендеров в женских видах спорта на соревнованиях в школах, университетах или среди любителей. При этом глава государства говорил, что не допустит участия таких спортсменов на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.