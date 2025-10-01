ЭИСИ: с парламентскими выборами в Молдавии закончилась демократия
С парламентскими выборами 28 сентября в Молдавии закончилась демократия. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Итоги парламентских выборов в Молдавии: фальсификации, борьба с оппозицией и дискриминация избирателей».
По словам политолога Александра Асафова, результат, при котором правящая партия Молдавии PAS президента Майи Санду получила большинство голосов, был достигнут «при помощи колоссальных, масштабных фальсификаций».
Асафов привел в пример опубликованные протоколы, которые показывают, что правящая партия на участках Молдавии не набирала большинства голосов. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев напомнил, что недемократичными мерами являют сотни открытых уголовных дел, множественные обыски и аресты проведены перед выборами.
Асафов отметил, что результат удалось получить в том числе благодаря стараниям диаспоры в Европе. В странах, поддерживающих Санду, был открыт 301 избирательный участок и всего 2 участка в России. По подсчетам Асафова, один российский участок должен был принять 125 000 человек, а в Европе – 3000 избирателей. Асафов отметил и визиты трех европейских лидеров и множества депутатов в Молдавию, которые занимались агитацией за правящую партию.
Директор Института новейших государств Алексей Мартынов рассказал, что в Приднестровье блок PAS не мог набрать 30% голосов. Он рекомендовал эти выборы не признавать на уровне государственной позиции РФ.
Матвейчев заявил, что если раньше выборы в Румынии считалось исключением из правил, то теперь это стало европейской нормой. Эти технологии фальсификации будут применятся в других соседних странах – их отработали, добавил Мартынов.