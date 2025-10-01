Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ЭИСИ: с парламентскими выборами в Молдавии закончилась демократия

Наталья Захарова

С парламентскими выборами 28 сентября в Молдавии закончилась демократия. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Итоги парламентских выборов в Молдавии: фальсификации, борьба с оппозицией и дискриминация избирателей».

По словам политолога Александра Асафова, результат, при котором правящая партия Молдавии PAS президента Майи Санду получила большинство голосов, был достигнут «при помощи колоссальных, масштабных фальсификаций».

Асафов привел в пример опубликованные протоколы, которые показывают, что правящая партия на участках Молдавии не набирала большинства голосов. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев напомнил, что недемократичными мерами являют сотни открытых уголовных дел, множественные обыски и аресты проведены перед выборами.

Почему в Молдавии победили сторонники Брюсселя

Политика / Международные новости

Асафов отметил, что результат удалось получить в том числе благодаря стараниям диаспоры в Европе. В странах, поддерживающих Санду, был открыт 301 избирательный участок и всего 2 участка в России. По подсчетам Асафова, один российский участок должен был принять 125 000 человек, а в Европе – 3000 избирателей. Асафов отметил и визиты трех европейских лидеров и множества депутатов в Молдавию, которые занимались агитацией за правящую партию.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов рассказал, что в Приднестровье блок PAS не мог набрать 30% голосов. Он рекомендовал эти выборы не признавать на уровне государственной позиции РФ.

Матвейчев заявил, что если раньше выборы в Румынии считалось исключением из правил, то теперь это стало европейской нормой. Эти технологии фальсификации будут применятся в других соседних странах – их отработали, добавил Мартынов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте