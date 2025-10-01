В Минобороны РФ сообщили об уничтожении колонны фур с БПЛА ВСУ под Черниговом
Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и ударных беспилотников «Герань-2» уничтожили фуры ВСУ, перевозившие беспилотники. Об этом сообщает Минобороны РФ. Это произошло в районе населенного пункта к востоку от Чернигова.
Всего было уничтожено 20 фур и 100 БПЛА.
В результате удара возникло возгорание, что привело к взрыву беспилотников. Затем, как уточняет Минобороны РФ, удары по фурам были продолжены при следовании автомобилей по трассе. Вследствие этого загорелось пять фур.
30 сентября сообщалось, что российские военные нанесли удар по объектам железнодорожной транспортной инфраструктуры, которые использовались для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов для ВСУ.
Кроме того, армия России ударила по местам хранения и запуска украинских беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.