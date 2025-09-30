ВС РФ нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре ВСУ
Российские военные нанесли удар по объектам железнодорожной транспортной инфраструктуры, которые использовались для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов для вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.
Кроме того, армия России ударила по местам хранения и запуска украинских беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.
Для атаки использовали оперативно-тактическую авиацию, БПЛА, ракетные войска, а также артиллерию группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ.
30 сентября Минобороны также сообщало, что российские военные установили контроль над населенным пунктом Северск Малый в Донецкой народной республике (ДНР). Уточняется, что этого удалось добиться благодаря решительным действиям подразделения «Южной» группировки войск.
Ночью 28 сентября ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорилось в сообщении.