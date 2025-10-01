Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Bloomberg: G7 близка к согласованию новых масштабных санкций против России

Ведомости

Страны «большой семерки» (G7) находятся на финальной стадии переговоров по ужесточению санкционного давления на Россию в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект совместного заявления.

В документе подчеркивается, что члены G7 считают необходимым усилить координацию действий и «значительно эскалировать меры» против России, чтобы одновременно укрепить устойчивость Украины и ограничить возможности Москвы продолжать военные действия.

Проект заявления предусматривает введение дополнительных санкций в ключевых секторах российской экономики, включая энергетику, финансы и военную промышленность. Также рассматриваются меры против стран и компаний, которые помогают России обходить уже действующие ограничения.

Песков заявил о смене парадигмы ЕС к голосованию по санкциям против РФ

Политика / Международные отношения

«Мы согласились, что сейчас самое время оказать максимальное давление на экспорт российской нефти, который является основным источником их доходов», – говорится в тексте. Среди рассматриваемых шагов – санкции в отношении российских нефтяных компаний, теневого флота танкеров и схем энергетической торговли.

Кроме того, министры финансов G7 обсудят способы использования замороженных активов ЦБ РФ для помощи Украине. Эта тема обсуждается параллельно в Евросоюзе: в Копенгагене лидеры ЕС обсудили инициативу по выделению Киеву около 140 млрд евро из замороженных российских средств.

ЕС также работает над новым пакетом санкций, который предполагает полный отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ) к 2027 г. и новые ограничения в финансовом и энергетическом секторах.

Ожидается, что страны G7 и ЕС завершат работу над своими санкционными инициативами в течение октября. Окончательная версия заявления G7 может быть обнародована уже в ближайшие дни, отмечает Bloomberg.

