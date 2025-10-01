Власти Афганистана полностью восстановили работу интернета в стране
В Афганистане интернет снова работает во всех телекоммуникационных сетях, сообщает Tolo News. В стране был отключен интернет в течение почти 48 часов.
29 сентября международная служба мониторинга NetBlocks сообщила, что на всей территории Афганистана пропал доступ к сети интернет в связи с тем, что власти движения «Талибан» приступили к осуществлению «мер по повышению нравственности».
До этого по приказу верховного лидера «Талибана» как минимум в 10 провинциях был запрещен оптоволоконный интернет. Чиновники объяснили это «предотвращением безнравственности».