Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Власти Афганистана полностью восстановили работу интернета в стране

Ведомости

В Афганистане интернет снова работает во всех телекоммуникационных сетях, сообщает Tolo News. В стране был отключен интернет в течение почти 48 часов.

29 сентября международная служба мониторинга NetBlocks сообщила, что на всей территории Афганистана пропал доступ к сети интернет в связи с тем, что власти движения «Талибан» приступили к осуществлению «мер по повышению нравственности».

До этого по приказу верховного лидера «Талибана» как минимум в 10 провинциях был запрещен оптоволоконный интернет. Чиновники объяснили это «предотвращением безнравственности».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её